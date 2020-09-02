تسجيل
11:04 GMT03 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    شارع الورد في حي السليمانية في حلب، سوريا

    منى تطوي ذكريات "شارع الموت" في حلب وتحوله إلى حديقة... فيديو وصور

    © Sputnik . Kareem Tebi
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 80
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1046432647_0:82:3072:1810_1200x675_80_0_0_0b01019e91c74ac8e0f2ddb7e2e139a6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202009021046433169-%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    لن تنسى منى ذلك اليوم الذي رأت فيه شارعها الواقع أمام منزلها من مطبخها حيث تختبئ في عمق منزلها.

    يومها، أخذتها أحاسيس مرهقة بأن الدوي والصراخ اللذين ملآ آذانها من خلف الغبار والحجارة المتطايرة في الشارع، لن ينتهيا أبدا.

    مع السنين، يألف المرء شارعه إلى حدود السكينة كما في منزله، إلا أن ذلك لا يعني أنهما ليسا عالمين منفصلين تتوسطهما جدران وأبواب، ولربما لهذا بدا لمنى أن شارعها الذي رأته في تلك اللحظة، غريبا.

    هذه هي المفارقة المؤلمة التي شعرتها منى حين راحت تراوغ الدخان علها تستلمح ما يجري أمام ما كان سابقا مدخل منزلها، بعدما استهدفه مسلحو "جبهة النصرة" بسلسلة من القذائف الصاروخية، أطاحت إحداها ببابها الخارجي.

    شارع الورد في حي السليمانية في حلب، سوريا
    © Sputnik . Kareem Tebi
    شارع الورد في حي السليمانية في حلب، سوريا

    حيث عشن بأحد شوارع حي "السليمانية" حين كان خط تماس مع التنظيمات المسلحة المسيطرة على أحياء شرق حلب، لا زالت منى وجاراتها يحتفظن بتلك الذكريات السيئة التي اختطفت حياتهن لأربع سنوات بين عامي 2012 و2016.

    شارع الورد في حي السليمانية في حلب، سوريا
    © Sputnik . Kareem Tebi
    شارع الورد في حي السليمانية في حلب، سوريا

    في حديثها إلى "سبوتنيك"، تقول منى التي تعمل مشرفا على عدد من المدارس الحكومية ضمن المنطقة: "في تلك الأيام، كانت نوافذ المنازل والأبواب تبدأ التطاير من شقق الأبنية وتتهاوى إلى أرض الشارع، كلما بدأ المسلحون قصفهم الاعتيادي على الحي.. الباب الرئيسي لمنزلي طار من مكانه جراء إحدى موجات القصف تلك".

    شارع الورد في حي السليمانية في حلب، سوريا
    © Sputnik . Kareem Tebi
    شارع الورد في حي السليمانية في حلب، سوريا

    مع مرور الأيام، تداعى الشارع الذي تحاول جدران منازله ترميم جراحها الغائرة بعمق 4 سنوات من القصف العشوائي، إلى كتلة فوضوية من مخلفات الدمار، وبات مرتعا للقوارض، بل وهجره المارة بشكل تام نظرا لسوء حاله، ليتحول تاليا إلى مكب للقمامة جراء خوف السكان من أن يتلقفهم انفجار هنا أو آخر هناك إن فكروا بالابتعاد عن منازلهم للوصول إلى المستوعبات الكائنة في أطراف الحي المتاخم لمناطق سيطرة مسلحي "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" في أحياء (الميدان) و(بستان الباشا) وجزء من حي (ميسلون)، التي تشكل بمجموعها حلقة شبه مغلقة حول "السليمانية".

    شارع الورد في حي السليمانية في حلب، سوريا
    © Sputnik . Kareem Tebi
    شارع الورد في حي السليمانية في حلب، سوريا

    وتحررت حلب في 2016، إلا أن (عدم اليقين) بقي مغروزا في أفئدة منى وجيرانها، لمدة طويلة، قبل أن يبدؤوا مؤخرا بتحرير شارعهم من مخلفات الإرهاب التي تلطخ زواياه.

    "عندما انتهت الحرب..."، تضيف منى، "أحببت أن أساعد الدولة (مؤسسات الحكومة الخدمية).. بتعاوننا معا، بقليل منهم وقليل منا، ننهض بالحي.. كانت فكرتي أن يتكفل كل سكان منزل بإعادة الحياة إلى محيطه..".

    وتلخص منى مبادرتها في تحويل الشارع المدمر إلى حديقة ورود: "طالما انتصرنا، كان علينا أن نزرع الورود كرسالة محبة وسلام في الأحياء التي تم تحريرها من ربق الإرهاب".

    شارع الورد في حي السليمانية في حلب، سوريا
    © Sputnik . Kareem Tebi
    شارع الورد في حي السليمانية في حلب، سوريا

    كما استعانت منى بأصدقاء مختصين في زراعة النباتات لتنفيذ فكرتها، بعدما قامت مع مجموعة من المتطوعين من أهالي الحي بترحيل الأنقاض وتنظيف الشارع وتلوين الرصيف وحجارته بألوان زاهية تضج بالحياة.

    شارع الورد في حي السليمانية في حلب، سوريا
    © Sputnik . Kareem Tebi
    شارع الورد في حي السليمانية في حلب، سوريا

    النجاح التي حققته منى، ساهم في النهاية بتحويل الشارع من فضاء يتجنبه الناس، إلى مكان يستحسنون المرور فيه.

    إحدى صديقاتها قالت لـ سبوتنيك: كان "الشارع مأساة.. بدأنا بالعمل على تجميله ليتغير حاله بشكل كبير.. أنا أيضا زرعت وردة".

    الكلمات الدلالية:
    وردة, اخبار منوعات, منوعات, سوريا, حلب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مشروع محطة مترو كلينوفي بولفار من شركة زها حديد أرخيتيكت للهندسة المعمارية
    "زها حديد" في موسكو
    من الصعب جدا مطاردة الروس في سوريا!
    من الصعب جدا مطاردة الروس في سوريا!
    من هو القائد الجديد للقوات المشتركة للتحالف في اليمن
    من هو القائد الجديد للقوات المشتركة للتحالف في اليمن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك