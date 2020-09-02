بـ25 ألف دولار... ميريل ستريب تدعم ضحايا انفجار مرفأ بيروت من النساء والأطفال

وقالت منظمة "كفى" اللبنانية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "ميريل ستريب تتبرع لكفى بمبلغ 25 ألف دولار لدعم النساء المتضررات من انفجار 4 آب/أغسطس... شكرا".

Thank u #MerylStreep for ur generous contribution to Kafa’s relief work supporting women who lost their houses,or have been injured/traumatized as a result of Beirut explosion.

Your contribution with 25000$ is not but an additional proof of ur support of women’s rights pic.twitter.com/pZ33syE2XO — KAFA 🚫 Violence & Exploitation (@KAFALebanon) August 31, 2020

وأضافت المنظمة: "شكراً لمساهمتك السخية في أعمال الإغاثة التي تقوم بها كفى لدعم النساء والأطفال الذين فقدوا أحباءهم أو منازلهم أو أصيبوا أو تعرّضوا لصدمة نتيجة انفجار بيروت".

وتابعت "مساهمتك ليست سوى دليل إضافي على دعمك لحقوق الإنسان وخصوصاً حقوق المرأة".

يذكر أن "كفى" هي منظمة مجتمع مدني نسوية غير ربحية لبنانية تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال مختلف الوسائل الممكنة، وميريل ستريب‏ ممثلة أمريكية، ولدت عام 1949 في نيو جيرسي، الولايات المتحدة، واختيرت من قبل عدة نقاد "كأعظم ممثلة حية"، ورُشحت لجائزة الأوسكار 21 مرة، وفازت بها ثلاث مرات.

يأتي ذلك بعدما هز انفجار هائل مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس الماضي، أسفر عن مقتل 190 شخصا، وإصابة 6500 آخرين، وقدّر البنك الدولي في تقييم جديد الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت بما بين 3.8 و4.6 مليار دولار.