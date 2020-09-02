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    طعام صحي

    10 نصائح لتناول الطعام بطريقة صحيحة

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    تعتبر التغذية الجيدة ضرورية للصحة العامة والرفاهية، ويساعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يتضمن مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة على تقوية جهاز المناعة لديك ضد العدوى والأمراض.

    ربما جعلتنا جائحة فيروس كورونا المستجد معرضين جميعا للعدوى، ومع ذلك، قد يكون الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أكثر عرضة للعدوى المتكررة، كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة مثل "كوفيد 19".

    ويقدم موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من النصائح لكيفية تناول الطعام بطريقة صحيحة وضمان حصولك على فوائده القصوى.

    فاكهة
    © Sputnik . Ilona Hvartskiya
    طريقة بسيطة لإقناع طفلك بتناول الطعام الصحي

    وجاءت تلك النصائح على النحو التالي:

    1- احصل على ما يكفي من البروتين:

    بعض الأطعمة الغنية بالبروتين تشمل البقول والحليب قليل الدسم والبيض واللحوم الخالية من الدهون والدواجن ومنتجات الألبان، قد تكون مثالية.

    2- المزيد من الخضار والفواكه:

    ادخل المزيد من الخضار والفواكه وكمية معتدلة من الحبوب والبقوليات في نظامك الغذائي المتوازن لتنشيط مناعتك.

    3- تضمين الأسماك:

    قم بتضمين الأسماك في نظامك الغذائي، فالأسماك هي أحد الأطعمة الوظيفية، التي تحتوي على العديد من الخصائص، وإذا كنت تستهلكها بالكمية المناسبة.

    ويحتوي السمك على الأحماض الأمينية الأساسية والفيتامينات والمعادن، التي يمكن أن تحسن الصحة البدنية والعقلية.

    4- التقليل من المحليات:

    قلل من تناول المحليات البسيطة، مثل السكر المكرر والمربى والعسل.

    5- تدريب التحكم:

    تدرب على التحكم في الجزء الذي يتيح لك الحصول على القليل من كل شيء، لتحقيق أهدافك اليومية الشخصية.

    6- الاستمتاع بالنكهات:

    حاول أن تستمتع بالنكهات والقوام في الطعام عن طريق إغلاق التلفاز والهواتف والأجهزة الأخرى، لأنها تتجنب الإلهاء وتحسن علاقتك بالطعام.

    7- بديل المشروبات:

    رطب جسمك بالماء بدلًا من المشروبات ذات السكريات المضافة. يساعد الماء جسمك على امتصاص العناصر الغذائية، كما يعمل على تسكين المفاصل بالإضافة إلى فوائد أخرى.

    يجب على الجميع قراءة ملصق حقائق التغذية على الأطعمة.

    8- حدد قائمتك للأسبوع:

    لن يساعدك التخطيط للوجبات مسبقًا على توفير الوقت فحسب، بل يشجع أيضًا على تناول الطعام الصحي.

    حاول التمسك بقائمة مشترياتك.

    احزم وجبات الغداء والوجبات الخفيفة، لضمان تناول طعام صحي والحصول على التغذية التي تريدها أينما ذهبت.

    9- ضع في اعتبارك القائمة:

    عند تناول الطعام في الخارج، أثناء الاحتفال. عندما تطلب طعامًا من الخارج وتجمعه مع المشروبات السكرية، يصبح من الصعب تحقيق أهدافك الغذائية.

    توفر بعض الفنادق أو المطاعم معلومات عن السعرات الحرارية. تحتاج إلى تحديد القائمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الملح أو الزيت أو منخفضة الكربوهيدرات وتجنب الأطعمة المقرمشة والمقرمشة والمضطربة والقشدية والمقلية في أماكن أخرى بدون معلومات عن السعرات الحرارية.

    10- إذا كنت مسافرًا:

    خطط لرحلتك مع الأكل الصحي من خلال تضمين الخضار في كل وجبة، والتي توفر قيمة للشبع.

    5 أطعمة خادعة يمكنها تدمير نظامك الغذائي بالكامل
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    5 أطعمة خادعة يمكنها تدمير نظامك الغذائي بالكامل

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