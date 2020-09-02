مشهد أثار ضجة... هل أظهرت هذه الفتاة أجزاء من جسدها خلال حفل تخرج في مصر

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة لفتاة ترتدي ملابس تظهر معظم ساقيها، ويزعم متداولوها أنها لفتاة خلال حفل تخرج في إحدى الجامعات المصرية.

ويزعم متداولو الصورة أنها لفتاة خلال حفل تخرج طلاب كلية الآداب في جامعة عين شمس في القاهرة، حيث بدأ تداولها أواخر الشهر الماضي.

مش عايز اصدمكم بس دي حفلة تخرج 🎓كلية اداب جامعة عين شمس 😏

بس مش عارف داخله من غير الملايه ليه pic.twitter.com/0KxLvSusbk — Mohammed Soliman 2 (@Mohamme13947651) August 28, 2020

لكن نفس الصورة موجودة على صفحة غير موثقة تحمل اسم "فضايح تونس" على "فيسبوك" ويرجع تاريخ نشرها إلى 19 يوليو/ تموز 2019".

وتظهر في الصورة فتاة ترتدي ملابس غير محتشمة وتمر وسط الحضور خلال حفل تخرج لكلية حقوق بإحدى الجامعات التونسية، وفقا للمنشور.

ونشرت إحدى الصفحات غير الموثقة، على "تويتر" الصورة وتعليق يقول: "لا أريد أن أصدمكم لكن هذه حفلة تخرج في كلية آداب عين شمس".

ونفت جامعة عين شمس أن تكون إحدى الصور الفاضحة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة "الطريق" المصرية، التي أشارت إلى قول الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن "الصورة المنسوبة لكلية الآداب جامعة عين شمس غير صحيحة على الإطلاق ومفبركة".

وأضاف: "الصورة لا يمكن أن تنتمي لإحدى كليات الجامعة على الإطلاق، ويظهر أنها غير صحيحة بالمرة".

وتابع: "الجامعة لم تقيم أي حفلات تخرج على الإطلاق خلال العام الدراسي الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ومنعا لانتقاله بين الطلبة خلال تلك الحفلات".