البابا فرنسيس يقبل علم لبنان وسط الحضور بعد إلغاء قيود كورونا... فيديو

دعا البابا فرنسيس إلى التضامن والمساعدة المتبادلة حيث عقد أول لقاء جماهيري منذ ستة أشهر في دولة الفاتيكان، يوم أمس الأربعاء، بعد تخفيف قيود فيروس كورونا.

وحيا البابا الحجاج بهذه المناسبة قائلا: "بعد كل هذه الأشهر نستأنف لقاءاتنا، وجهاً لوجه وليس شاشة لوجه، هذا جميل".

Pope Francis kisses the Lebanese Flag during wednesday's prayers in Vatican as a sign of solidarity and support to Lebanon and its people. ♥️🇱🇧 pic.twitter.com/Mrbi6YaZqI — We Are Lebanon (@WeAreLebanon) September 2, 2020

وشوهد البابا يحمل العلم اللبناني ويقبله أمام المصلين وسط هتاف وتصفيق حار وهو يختتم اللقاء بالدعوة للصلاة من أجل لبنان بعد الانفجارات الدامية في مرفأ بيروت.

© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE البابا فرانسيس يقبل علم لبنان، الفاتيكان 2 سبتمبر 2020

وهز انفجار هائل مرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس الماضي، أسفر عن مقتل 190 شخصا، وإصابة 6500 آخرين، وقدّر البنك الدولي، في تقييم جديد، الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت بما بين 3.8 و4.6 مليار دولار.