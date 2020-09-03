آخر تحديث لهواتف "آيفون" يحمل ميزة جديدة لمحاربة كورونا

طرحت شركة "أبل" الأمريكية، ميزة لمحاربة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك في آخر إصدار رئيسي من تحديث "آي أو إس 13".

ويحمل التحديث الذي يحمل اسم "آي أو إس 13.7" ميزة جديدة هي "Exposure Notification" القادرة على إخطار مستخدمي هواتف "آيفون" بالتعرض لفيروس "كورونا" المستجد، دون الحاجة إلى تحميلهم تطبيقا تابعا لجهة خارجية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتتواجد الميزة داخل قسم "الإعدادات" في هاتف "آيفون"، والتي سترسل لصاحب الهاتف إشعار باحتمالية إصابته بمرض (كوفيد-19)، عندما يقترب من شخص مصاب، وذلك باستخدام تقنية "البلوثوت".

لكن يرتبط عمل الميزة الجديدة بعمل السلطات الصحية في كل بلد بتقنية "أبل" لتتبع مصابي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، فإذا كانت البلد التابع لها لا تعمل بتلك التقنية فلن تكون قادرا على تفعيلها في هاتفك.

iOS 13.7 allows contact tracing without an app https://t.co/DU3K03e7n9 — Tech Advisor (@TechAdvisorUK) September 2, 2020

​يشار إلى أن نسخة "آي أو إس 13.7" هي آخر إصدار من تحديث "آي أو إس" قبل طرح التحديث المنتظر "آي او إس 14" في وقت لاحق من العام الحالي.

وكانت شركتا "أبل" و"غوغل" الأمريكيتين أطلقتا تقنيتهما الجديدة لتتبع مصابي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" في شهر نيسان/ أبريل.

وضغط المفوض الأوروبي خلال الاجتماع، لضمان توافق تلك التقنية مع قوانين الخصوصية المتبعة في الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس أبل أن تلك التقنية تتميز بأنها تقنية "مجهولة وطوعية وشفافة ومؤقتة وآمنة وقابلة للتشغيل المتبادل".

وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه سيوافق على تشغيل تقنية أبل وغوغل لفترة محدودة فقط خلال أزمة "كوفيد 19"، وإلغاء تفعيلها بعد انتهاء الأزمة، على أن تلتزم الشركتين بقواعد وشروط الخصوصية.