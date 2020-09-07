امرأة تعنف ابنتها بوحشية... وفنانة لبنانية تعلق ... فيديو

وقالت الفنانة اللبنانية في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "يتكسرو اديكي انشالله يا هالشيطانة ... يا الله دخيلك ناس عم تموت وتعيش تتجيب طفل، وناس بتعنفهن وبتقتلهن"، واختتمت: "يقبر قلبي يا حبيبي انت".

يتكسرو اديكي انشالله يا هالشيطانة

يا الله دخيلك ناس عم تموت وتعيش تتجيب طفل، وناس بتعنفهن وبتقتلهن ....

يقبر قلبي يا حبيبي انت 😭😭😭

يا الله 😭😭😭 https://t.co/yqu0ot3A3K — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) September 6, 2020

هذا ونشر الإعلامي اللبناني رودولف هلال، في وقت سابق، مقطع فيديو لأم تعنّف طفلها بطريقة وحشيّة، بدون تحديد مكان وزمان وقوع الحادثة.

وعلق هلال على الفيديو بالقول: "الناس خسرت الرحمة بقلوبها! كيف فيها تعنّف وتضرب طفل بهالطريقة؟!!"

وأضاف: "يجب متابعة الموضوع فوراً وتوقيف المعتدية المتوحشة وإنزال أقصى العقوبات فيها!"

وندد رواد مواقع التاواصل الاجتماعي بتصرف المراة المتوحشة حسب تعبيرهم، داعين إلى محاسبتها على تصرفها الخالي من مشاعر الأمومة.