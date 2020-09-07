سحب كومة شعر بوزن 7 كيلوغرامات من معدة فتاة... صور

قام أطباء بسحب كرة شعر ضخمة يبلغ وزنها نحو 7 كيلوغرامات من بطن مراهقة، كانت تمضغ شعرها منذ الطفولة.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، خضعت سويتي كوماري صاحبة الـ17 عاما لجراحة في ولاية جهارخاند الهندية، بعد أن اشتكت من آلام المعدة.

Medics remove HAIRBALL from stomach of girl, 17, with ‘Rapunzel syndrome’ https://t.co/RAsL9a0NhX — The Sun (@TheSun_NI) September 7, 2020

واستغرقت الجراحة 6 ساعات، ولا يوجد سوى 90 حالة مماثلة في جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور ساهو، الذي أجرى الجراحة إنه أكبر تراكم للشعر في بطن شخص شاهده خلال مسيرته المهنية الممتدة إلى 40 عاما.