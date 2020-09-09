تمساح يهاجم الغارقين... مشاهد تثير الفزع ولكن هل هي فيضانات السودان فعلا؟

مع انفجار أزمة السيول والفيضانات في السودان وجنوبه، تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة واسعة من الصور ومقاطع الفيديو التي ترصد المأساة في البلدين.

كان أحد هذه المنشورات، التي جرى تداولها على نطاق واسع، لمقطع فيديو يظهر فيه تمساح في أحد الشوارع السكنية المغمورة بمياه الفيضان، والذي قيل إنه في إحدى مدن السودان.

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ويظهر مقطع الفيديو منطقة سكنية غرقت شوارعها بالمياه ويتحسس المارة حركتهم على جانبي الطريق، ويظهر في منتصف الشارع المغمور بالماء جسم ضخم يتحرك بشكل غير محدد، قبل أن يقترب من الرصيف في الثواني الأخيرة وهو يفتح فمه تجاه المارة، ويتضح جليًا كتمساح.

هذا المقطع حظي بمئات من مرات النشر على "فيسبوك" بجانب آلاف التفاعلات والإعجابات، خاصة أنه تم نشره عبر حسابات عديدة، وبعضها لمؤسسات إعلامية معتمدة.

لكن هذا الادعاء ليس حقيقيا، إذ لم يتم التقاط المقطع خلال فيضانات السودان الأخيرة، وبالبحث عبر منصتي "غوغل" و"يوتيوب" يظهر أن مقطع الفيديو الأصلي نشر قبل عام، ويرجع إلى واقعة جرت في الهند.

وهو ما أكدته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، بالقول في وصف مقطع فيديو لنفس الواقعة، إن بسبب التشبع بالمياه بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة، تم تسجيل المزيد من حوادث دخول التماسيح إلى مجمعات فادودارا السكنية.