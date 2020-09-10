مدون سوري يكشف حقيقة دفع مبلغ ضخم لإعلان جنس مولوده على برج خليفة...فيديو

وقال أنس في مقطع فيديو عبر حسابه في "سناب شات"، إنه لم يدفع وزوجته أصالة المالح مبلغ 95 ألف دولار، للإعلان عن جنس مولودهما على برج خليفة.
#أنس_مروة #برج_خليفة pic.twitter.com/zYjjEpxzyp— John - ܣܘܪܝܐ 🇺🇸 (@JPatrickian) September 10, 2020
وكان اليوتيوبر السوري قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه في "انستغرام" للحظة إعلانه وزوجته جنس مولودهما القادم، حيث أضاء برج خليفة باللون الأزرق كدلالة على جنس المولود بعد العد التنازلي.
View this post on Instagram
عايلة انصالة شكرا لكم على حبكم!! شكرا لانكم جزء من حياتنا، قصتنا و كل شي نسويه! We love you! ITS A BOY🙏 @emaardubai @burjkhalifa @mydubai @thedubaimall @namshi thank you for welcoming us here, being a part of our family, and most importantly this amazing surprise! Too much love❤️ #الحمدلله #thankyouEmaar #biggestbabyrevealever #anasalaBKReveal
وأثار إعلان الثنائي السوري عن جنينهما بطريقة مبتكرة واستثنائية ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تداول العديد من الناشطين معلومات عن كون الإعلان عن جنس الجنين على برج خليفة كلف الثنائي السوري 95 ألف دولار.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)