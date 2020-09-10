مدون سوري يكشف حقيقة دفع مبلغ ضخم لإعلان جنس مولوده على برج خليفة...فيديو

نفى اليوتيوبر السوري أنس مروة دفعه وزوجته أي مبلغ نظير قيام برج خليفة بالإعلان عن جنس مولودهما، مؤكدا أن "البادرة كانت هدية من برج خليفة".

وقال أنس في مقطع فيديو عبر حسابه في "سناب شات"، إنه لم يدفع وزوجته أصالة المالح مبلغ 95 ألف دولار، للإعلان عن جنس مولودهما على برج خليفة.

وكان اليوتيوبر السوري قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه في "انستغرام" للحظة إعلانه وزوجته جنس مولودهما القادم، حيث أضاء برج خليفة باللون الأزرق كدلالة على جنس المولود بعد العد التنازلي.

وأثار إعلان الثنائي السوري عن جنينهما بطريقة مبتكرة واستثنائية ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تداول العديد من الناشطين معلومات عن كون الإعلان عن جنس الجنين على برج خليفة كلف الثنائي السوري 95 ألف دولار.