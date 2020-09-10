حرائق كاليفورنا تسبب ظاهرة غريبة فوق جسر سان فرانسيسكو... فيديو

تسببت حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في حدوث ظاهرة غريبة في السماء فوق جسر (سان فرانسيسكو - أوكلاند)، الذي يعد أحد أشهر الجسور في العالم.

ونشرت وكالة "بلومبرغ" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد تحول لون السماء فوق الجسر الشهير إلى اللون البرتقالي بسبب الحرائق المستعرة، التي تشهدها الولاية.

The skies shone orange behind the San Francisco–Oakland Bay Bridge due to continued wildfires throughout California #BayAreaFires pic.twitter.com/3HIFSveQ8G — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) September 10, 2020

وسجلت حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية رقما قياسيا غير مسبوق منذ بدأ حصر خسائرها عام 1987، حيث تسببت في تدمير أكثر من مليوني فدان، بحسب إدارة الغابات والحماية من الحرائق في الولاية.

وتشهد ولاية كاليفورنيا موجة حارة غير مسبوقة، تسببت في العديد من الحرائق كان أحدها سببا في إحراق أكثر من سبعة آلاف فدان، واشتعل خلال حفل عائلي.