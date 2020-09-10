ظبي ينقذ حياة امرأة مسنة

قام ظبي بمساعدة رجل من بلدة بيدا الإستونية في العثور على امرأة مفقودة.

ووفقا لصحيفة "إستونيان نيوز"، في صباح يوم الثلاثاء 8 أيلول / سبتمبر، ذهب ماركو هوغ في نزهة ولاحظ وجود حيوان كبير يرقد بجوار الطريق بالقرب من بركة.

وافترض هوغ أنه كان ظبيا أو دبًا فما كان منه إلا أن دعا صديقه المصور جان فوت لالتقاط الصور ومساعدته في معرفة ماهية الحيوان.

بحلول الوقت الذي وصل فيه فوت ومعه الكاميرا، كان الحيوان قد اختفى، وعندما اقترب الرجلان، رأوا امرأة ملقاة في حفرة، كانت عالقة ولم تستطع الخروج بمفردها.

وقام الرجلان بالاتصال على الفور بالأطباء، وتلقت المرأة البالغة من العمر 71 عاما المساعدة الطبية اللازمة.

وأوضخ هوغ :"الشيء الأكثر روعة في هذه القصة هو أن الظبي كان يرقد بالضبط في المكان الذي لم تستطع فيه المرأة من الخروج من الحفرة... كان الأمر كما لو كان يريد لفت الانتباه إليها عن عمد".