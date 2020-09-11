الهند.. نمر يمزق طفلا أثناء قيامه بنزهة صباحية

قتل نمر طفلا في العاشرة من عمره في قرية كابسي بالقرب من مدينة ناجبور الهندية بولاية ماهاراشترا، أثناء قيامه بنزهة صباحية في الغابات.

ووفقا لموقع "ناغبور توداي"، وقع الحادث في حوالي الساعة 5 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء 9 أيلول / سبتمبر، عندما قرر سانسكار ساتيش بيرل، البالغ من العمر عشر سنوات، القيام بنزهة على الأقدام في الأدغال، حيث باغته نمر ضخم وجره إلى الغابة.

— Nagpur Today (@nagpurtoday1) September 9, 2020

​ومن جانبهم نظم والدا الصبي مع قرويين آخرين عملية بحث وبعد أيام عثروا على جثة الطفل الممزقة في الغابة.