العثور على مومياء دب منقرض منذ 15 ألف عام في أحسن حالة... صور

عثر رعاة في ياقوتيا على مومياء لدب الكهوف الذي انقرض قبل 15 ألف عام، ووفقا للتقديرات الأولية يبلغ المومياء المكتشفة نحو 39 ألف عاما.

وبحسب صحيفة "سيبيريا تايمز" يعد الاكتشاف قفزة في تاريخ العلوم البيئية، حيث لم يسبق للعلماء سوى العثور على عظام الدب فقط.

وحافظت المومياء المكتشفة في سيبيريا على الأسنان والفراء والأنف وجميع الأعضاء الداخلية، بسبب التربة الجليدية.

First ever preserved grown up cave bear - even its nose is intact - unearthed on the Arctic island. Separately at least one preserved carcass of a cave bear cub found on the mainland of Yakutia, with scientists hopeful of obtaining its DNA https://t.co/GCVpvc0DSy pic.twitter.com/Z65E9ktJZd — The Siberian Times (@siberian_times) September 12, 2020

ومن المقرر أن تتم دراسة بقايا الدب في الجامعة الشمالية الشرقية الفيدرالية في ياكوتسك.

دب الكهوف هو من أنواع دببة عصور ما قبل التاريخ، وعاش في أوراسيا وانقرض منذ حوالي 15 ألف عام.