داعية عربي يتعرض للطعن خلال محاضرة في إندونيسيا... فيديو

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة الاعتداء على الداعي اليمني، علي جابر، وتعرضه للطعن خلال محاضرة في إندونيسيا.

ويظهر في الفيديو شاب وهو يقتحم المحاضرة ويطعن الداعية بسكين في ذراعه اليمنى.

وحاول المهاجم الهروب إلا أن العشرات من الحاضرين تمكنوا من الإمساك به وضربه قبل تسليمه إلى السلطات.

يذكر أن الداعية علي جابر هو داعية يمني، مولود في السعودية ويحمل الجنسية الإندونيسية.