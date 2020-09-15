عرض أسرار أحدث هواتف مايكروسوفت... فيديو

وبحسب القناة، لن يكون استبدال الشاشة أو الواجهات الخلفية لهذا الهاتف صعبا، أما استبدال بعض الأجزاء الداخلية مثل البطارية أو منافذ الشحن أو الشرائح الإلكترونية سيكون معقدا.

ويحتوي الجهاز على عدد كبير من الوصلات التي يصعب نزعها وإعادتها لماكنها، كما أن بعض كوابل التوصيل فيه حساسة ويمكن أن تتعرض للتلف في حال التعامل معها بطريقة غير صحيحة، ما يجعل عملية إصلاحه صعبة بشكل عام.

وأوضح تحليل الهاتف أنه مزود بمعالج Snapdragon 855 ثماني النوى، وبذواكر وصول عشوائي SK Hynix DRAM بحجم 6 غيغابايت، وشاشتين من نوع OLED كل منهما مقاسها 5.6 بوصة، ودقة عرضها تعادل (1800/1350) بيكسل.

ويأتي الهاتف بهيكل يزن 250 غرام، وبطاريتين تعادل سعتهما 3577 ميلي أمبير، وزود بمنفذ USB-C، ونظام تشغيل Android 10، لكنه يخلو من شريحة NFC، ومن الشرائح التي تمكنه من الاتصال مع شبكات 5G.

وطرحت مايكروسوفت الهاتف في الولايات المتحدة بنسختين، نسخة بذواكر 6/128 غيغابايت سعرها 1399 دولارا، ونسخة بذواكر 6/256 غيغابايت سعرها 1499 دولارا.