أردنية تطلب الطلاق لإصرار زوجها على تسمية أولاده "عبسي ونامق"

وحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دار خلاف بين الزوجين على خلفية رغبة الزوج بتسمية أولاده عبسي ونامق.
2020— آخر الرجال.الرياشي.. لا تتردد بسؤال لياقه بدنيه (@I9xeU9qbIHEwt7S) September 14, 2020
ما رح تخلص ع خير
سيدة اردنية تطلب الطلاق بعدما تفاجأت بتسمية توأمها الجديد ب عبسي ونامق من قبل زوجها الذي أصر على تسميتهم بهذه الاسماء😂😂😂😂😁😁 pic.twitter.com/leHtl4MZL6
وانتقد معظم المستخدمين قرار الزوج كما أيد بعضهم قرار الزوجة بالطلاق.
اللي سمى التوأم تبعه عبسي ونامق شو كان متهيأ له؟ دمر العيال للأبد! لو سماهم عبسي وعدنان اشوا شوي.— 🇦🇷 محمد الرفاعي 🇯🇴 (@Mohaalrefae1) September 13, 2020
وقال أحدهم، من غير المعقول أن تتحمل الزوجة مشقة الحمل لمدة تسعة أشهر ومن بعدها يتم إجبارها على الاقتناع بفكرة إطلاق أسماء كرتونية على الأطفال.
تخيلي يا عزيزتي تحملي بطفلين ٩ اشهر وتتحملي كل شي وبالاخر بيجي زوجك ابو راس مربع يسمي اولادك ب عبسي ونامق https://t.co/8OTwEAa8iA— Doha (@itsdohaa_) September 12, 2020
وعلق آخر، أن الأب هذا لا يزال طفل لم يبلغ الحلم وأكيد الموضوع مزح. واقترح مستخدم آخر، تسمية التوأم بعدنان وعبسي بدلا من عبسي ونامق.
😂😂😂😂😂 اقسم بالله رايق لسا لو عدنان وعبسي مفهومه اما عبسي ونامق— ibrahim (@ibrahimkaragogh) September 13, 2020
ويذكر أن مسلسل الأطفال "عدنان ولينا" هو مسلسل ياباني اسمه الحقيقي "ميراي شونِن كونان" (فتى المستقبل كونان) من إنتاج شركة "نيبون أنيميشن" والذي عرض على الشاشات في ثمانينيات القرن الماضي، واستمر عرض حلقاته المكونة من 26 حلقة لمرات عدة عبر الكثير من القنوات العربية.
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