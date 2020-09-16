رجل يهرب من السجن للمرة السابعة بسبب الحب

وقالت الشرطة "عثر على الموقوف مختبئا في منزل ريفي قرب ساساري في شمال غرب سردينيا".

وكان الرجل المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة ، قد تم إيداعه سجنا يخضع لحراسة مشددة في سردينيا منذ يوليو/تموز 2017.

وترك السجين زنزانته بموجب إذن خروج ولم يعد إليها في الخامس من سبتمبر/أيلول، في وقت كان يحق له الاستفادة من نظام حرية مشروطة في فبراير/شباط المقبل.

وبعد الفرار السابع له، طالبت نقابة الشرطيين الإيطاليين بتغيير قواعد الخروج للسجناء وإلغاء الأذون للمجرمين الذين سبق لهم الفرار.

وحكم على جوسيبي بالسجن مدى الحياة عقب إدانته بجرائم قتل وخطف وسطو مسلح، على مدار 15 سنة، كما شارك في أول عملية سطو عندما كان عمره 10 سنوات، وارتكب أول جريمة قتل له في عام 1975.