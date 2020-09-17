ما هي "غفوة الكافيين" وما فوائدها؟

أعلنت الطبيبة، ستيفاني سينتوفانتي، التي تعمل في مختبر "UniSA" للنوم وعلم الأحياء الزمني أن شرب فنجانا من القهوة وأخذ قيلولة سريعة في الليل، يؤدي إلى زيادة التركيز بشكل كبير ويساعد في التغلب على النعاس.

اعتاد معظم الموظفين الذين يعملون في نوبات ليلية على شرب الكثير من القهوة. لكن سينتوفانتي توصي بشدة أن يكون الشخص حريصًا في ذلك، لأن الكثير من الكافيين يمكن أن يضر بالصحة. بالإضافة إلى ذلك، للحصول على التأثير المطلوب من الكافيين، يجب أن يمر من الوقت من 20 إلى 30 دقيقة.

لهذا السبب توصي الطبيبة بتجربة "غفوة الكافيين". حيث تعتمد التجربة على شرب فنجانا من القهوة والخلود مباشرة إلى النوم لمدة 20 إلى 30 دقيقة. وفي حال قيام الشخص بذلك، فإنه سيحصل على قسط جيد من الراحة وسيستيقظ في اللحظة التي تبدأ فيها القهوة في العمل، وفق "المكتبة الوطنية للطب".

وأظهرت الدراسة الأولى التي أجريت أن كوب أو كوبين من القهوة قبل النوم لمدة نصف ساعة يمكن أن يزيد من الأداء والطاقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن "غفوة الكافيين"، تعد سلاحا فعالا ضد النعاس.