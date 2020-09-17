منها العسل... الكشف عن منتجات صحية يمكن أن "تقتل" الكبد

أعلن، ألكسيي بويفيروف، وهو أستاذ في الجامعة الطبية الحكومية الأولى الروسية، أن هناك بعض من الأطعمة التي تعتبر مفيدة ولكنها قادرة، في نفس الوقت، على "قتل" الكبد.

ووفقا لأخصائي أمراض الجهاز الهضمي وطبيب العلوم الطبية بويفيروف، الدهون تعد خطرة جدا على الكبد ويمكن أن تكون قاتلة في بعض الأحيان، حيث تسبب ما يسمى بمرض الكبد الدهني اللاكحولي، ويصيب هذا المرض الأشخاص غير المدمنين على الكحول، كما يمكن أن يصيب الأشخاص الذين يمارسون أسلوب حياة صحي.

ووفقا للخبير، فإن هذا المرض خطير جدا ويمكن أن تكون عواقبه وخيمة جدا ويمكن أن يؤدي إلى فشل في الكبد وإصابة العضو بالسرطان.

وأوضح الخبير أن تطور مرض الكبد الدهني يمكن تعزيزه عن طريق تناول كميات كبيرة من الأطعمة التي تحتوي على الدهون الحيوانية والسكر والفركتوز. وبالتالي ، فإن المنتجات التي يمكن أن "تقتل" الكبد والتي تعد صحية ومفيدة يمكن أن تكون الفواكه والعسل، حسب موقع "medikforum".

وقال الطبيب: "كان لدينا مريض مصاب بمرض الكبد الدهني اللاكحولي، وكان يعتني بنفسه وبصحته جيدا وبطعامه أيضا. واتضح أنه يتناول كميات كبيرة من العسل، معتبرا أنه مفيد للصحة، وعندما توقف عن تناوله بدأت تحدث تغيرات في كبده".