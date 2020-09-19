"بار" في ولاية فلوريدا يعتزم طرد الزبائن الذين يرتدون الأقنعة الطبية.. فيديو

قال غاري كيربي مالك بار "Westside Sports Bar and Lounge" في غرب ولاية فلوريدا الأمريكية، إنه يتلقى تهديدات بالقتل بسبب حظر الأقنعة في البار، لكنه ادعى أن الناس في مدينته كانوا يدعمون قراره 100%.

وأضاف كيربي: "أنا شخصياً لا أتفق مع قانون وضع الأقنعة بشكل إلزامي، لهذا السبب اتخذت قرار ... لا أريد رؤيتها هنا"، بحسب ما ذكرت صحيفة "New York Post" الأمريكية.

وبدأ كيربي في حظر العملاء الذين يرتدون الأقنعة اعتبارًا من 11 سبتمبر أيلول الجاري، مدعيا أن احتياطات السلامة التي أوصت بها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "تعيق أسلوب حياتنا كما نعرفه"، أضاف أنه لا يوافق على إجبار المواطنين على ارتداء القناع لأن أقنعة الوجه تجعل من الصعب تحديد ما إذا كان قد تم نقديم الخدمات إلى العميل أم لا.

Florida bar owner bans masks, will eject patrons who wear face coverings https://t.co/9Hv6h6ItN9 pic.twitter.com/HZjS2sVZOF — New York Post (@nypost) September 19, 2020

​ومع ذلك، يدعي كيربي أن لديه سببًا آخر لقلقه من أغطية الوجه، يكمن في أن البار تعرض للسطو يوم 9 أغسطس من قبل رجل يرتدي قناع طبيا، وادعى أن الشرطة أخبرته أن "المجرمين سيستغلون إلزام اسنخدام القناع في كل مكان لاستخدامه لمصلحتهم في ارتكاب الجرائم".