"حكم قاس"... السبكي يعلق على سجن نجليه 15 عاما بتهمة حيازة وتعاطي الكوكايين

علق المنتج السينمائي المصري، أحمد السبكي، على الحكم الصادر، اليوم السبت، بحبس نجليه 15 عاما بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات.

ووصف السبكي الحكم بأنه "قاس"، وتابع أنه سيقوم بعمل معارضة على الحكم، لأن الحكم الذي صدر اليوم جاء غيابيا ودون مرافعة المحامي الخاص به، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وكشف السبكي أنه لم يتم العثور مع نجليه "كريم وخالد" على أي شيء، ولكن وجد خارج السيارة قطعة ضئيلة لا تزيد عن زر القميص من مخدر الكوكايين.

وأكد أن "هذا الحكم قاس جدا، وغير متوقع لأنه يمثل أقصى عقوبة ممكنة، وكأن الواقعة إتجار".

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة نجلي المنتج المصري أحمد السبكي، كريم وخالد، بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامهما بحيازة مخدرات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.

وبحسب موقع بوابة "الأهرام" المصرية، كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وأخلت سبيلهما بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما على ذمة قضية اتهامهما بحيازة مواد مخدرة.

وأضاف الموقع أن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على نجلي السبكي عقب حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والممثلة هنا الزاهد".

وأوضح الموقع أن "المخرج كريم السبكي وأخاه خالد كانا من المدعوين، واستوقفهما كمين أمني قريب من منطقة حفل الزفاف، حيث أقيم حفل الزفاف وبتفتيش السيارة التى كانا يستقلانها عثر على عدة لفافات من مخدر الهيروين".

وأشار الموقع إلى أن المتهمين أنكرا أمام النيابة حيازتهما للمضبوطات، وقالا إنهما حضرا حفل زفاف في أحد الفنادق وفوجئا بضابط شرطة يستوقفانهما.