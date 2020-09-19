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    الفنانة المصرية نادية لطفي تقدم واجب العزاء للمطربة نجاة الصغيرة في وفاة أختها الفنانة المصرية سعاد حسني، القاهرة، 27 يونيو/ حزيران 2001

    نجاة الصغيرة تخرج من عزلتها وتعود بهدية للمصريين

    © AFP 2020 / AMR MAHMOUD
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    تعود المطربة المصرية، نجاة الصغيرة، للغناء بعد غياب عن الساحة الفنية بطرح أغنية جديدة الشهر المقبل، والتي أشار ملحنها، الموسيقار صلاح الشرنوبي، إلى أنها "هدية للمصريين".

    وأعلن الشرنوبي انتهاء نجاة الصغيرة منذ فترة من تسجيل الأغنية، التي تحمل اسم "تعظيم سلاح"، وسيتم طرحها في الاحتفال الخاص بانتصار السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

    الفنانة المصرية نادية لطفي تقدم واجب العزاء للمطربة نجاة الصغيرة في وفاة أختها الفنانة المصرية سعاد حسني، القاهرة، 27 يونيو/ حزيران 2001
    © AFP 2020 / AMR MAHMOUD
    المطربة المصرية نجاة الصغيرة تعود للظهور بعد غياب 18 عاما... صور
    ولفت صلاح الشرنوبي إلى أنه "عرض الأغنية على نجاة الصغيرة منذ أكثر من عام، وكان من المقرر أن تعرض وقتها، ولكن تأجلت بسبب الظروف التي مررنا بها".

    وأغنية "تعظيم سلاح" من كلمات صفوت زينهم، وتوزيع موسيقي محمد صلاح الشرنوبي ويحيى الموجي.

    يشار إلى أن نجاة الصغيرة، عادت للظهور من جديد، في شهر يوليو/ تموز، بعد تصدع العمارة التي تقطن فيها، وهي عمارة "الشربتلي" الكائنة في حي الزمالك بالقاهرة.

    وبحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" المصرية، فإن الفنانة قررت ارتداء نقاب أو قطعة من القماش على وجهها منذ ما يقرب 4 سنوات، من أجل عدم تعرف الناس عليها، خاصة بعد أن تغير شكلها بسبب التقدم فى العمر.

    وكانت نجاة الصغيرة أعلنت اعتزالها الفن في عام 2002، لكنها عادت في عا 2017 بأغنية "كل الكلام"، وهي كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وألحان طلال، وتوزيع موسيقى يحيى الموجى ومن إخراج هانى لاشين.

    وتعتبر من أشهر مطربات فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وهي شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، ومن أبرز أفلامها "الشموع السوداء" مع صالح سليم و"ابنتي العزيزة" من بطولة رشدي أباظة، و"7 أيام في الجنة" مع حسن يوسف.

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