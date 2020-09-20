من هي الكاتبة المصرية نتيلة راشد التي يحتفل "غوغل" بذكرى ميلادها

وكنوع من الاحتفال بالكاتبة الكبيرة، وضع "غوغل"، صورة نتيلة راشد على صفحته الرئيسية، وعلى شعاره عبر الصفحات الفرعية، اليوم الأحد، إلى جانب مجموعة من الكتب، في إشارة إلى مؤلفاتها المؤثرة.

تحتفل Google اليوم بالذكرى ٨٦ لميلاد الكاتبة المصرية والصحفية نتيلة راشد أو كما نعرفها جميعاً بأسم "ماما لبنى"، مؤسسة مجلة سمير والتي تعتبر رائدة أدب الأطفال بمصر والعالم العربي. pic.twitter.com/YQ3XqaJBZ6 — GoogleArabia (@GoogleArabia) September 20, 2020

وولدت نتيلة راشد، في 19 سبتمبر/ أيلول عام 1934، واشتهرت باهتمامها بالأطفال وبنائهم بشكل سليم، وكانت تحرر لهم مقالًا أسبوعيًا وساهمت في تأسيس مجلة سمير للأطفال عام 1956، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

تزوجت من الكاتب عبد التواب يوسف في عام 1956، وأنجبا أولادهما الثلاثة لبنى وهشام وعصام- شغلت منصب أمينة لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، وتوفيت في 26 مايو 2012.

وحصلت على جائزة الدولة في مجال أدب الأطفال عام 1978، وعلى وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. تُرجمت بعض أعمالها إلى اللغة الإنجليزية، وترجمت هي نفسها بعض الأعمال عن الإنجليزية.