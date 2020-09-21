فنانة مغربية تشكر شرطة دبي بعد إلقاء القبض عليها

علقت الفنانة المغربية، مريم حسين، على إلقاء شرطة دبي القبض عليها، أمس الأحد، لمخالفتها التعليمات المفروضة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وكانت شرطة دبي ألقت القبض على مريم حسين بسبب احتفالها بعيد ميلادها دون الالتزام بالإجراءات الوقائية المفروضة للحد من الإصابة بالفيروس التاجي.

عبر خاصية "الستوريز" على حسابها بموقع "إنستغرام"، وجهت مريم حسين الشكر لشرطة دبي، والتعليمات التي تفرضها على الجميع سواء المواطنين، أو المقيمين في إطار مواجهة "كورونا".

وشاركت الفنانة صورة لها وهي تقود سيارتها، وعلقت معها: "أمورنا طيبة ما دام الحكومة تنقذ مواطنيها والمقيمين من هذا الوباء الفتّاك..جميعنا مسؤولين".

وتابعت في صورة أخرى أن "النجاح هو الانتقال من فشل إلى فشل دون أن نفقد الأمل.. أشكر حكومة دبي على حرصهم علينا وعلى شعبها.. اللي ما يبغى لك الخير ما يوعيك.. شكرا لمجهوداتكم كلنا مسؤولون".

كما أن مريم حسين حذفت من حسابها على "إنستغرام" المقاطع المصورة التي تبيّن احتفالها بعيد ميلادها، وخالفت فيها إجراءات الوقاية من "كورونا".

View this post on Instagram Always believe in yourself ✨ A post shared by Mariam Hussein/مريم حسين (@mariamhusseinofficial) on Sep 11, 2020 at 3:55pm PDT

وكانت شرطة دبي أعلنت، أمس الأحد، إلقاءها القبض على فنانة عربية (م.ح)، لتنظيمها حفلين لعيد ميلادها، في مطعمين مختلفين في الإمارة، بطريقة انتهكت التدابير الاحترازية المفروضة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وأقامت الفنانة الحفلين بحضور أشخاص عديدين، دون كمامات أو تباعد.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد جمال سالم الجلاف، في شرطة دبي إن "إلقاء القبض على الفنانة، جاء بعد نشرها فيديو على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، تُظهر فيه احتفاءها بعيد ميلادها بحضور معارفها، دون التزام بالتباعد الجسدي، ودون ارتداء الكمامات، وبمخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا".

ولفت الجلاف إلى أن قرار النائب العام للدولة بشأن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية، توقع في بندها الرابع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم، لكل من يقدِم على إقامة تجمعات، أو اجتماعات، أو حفلات خاصة أو عامة، أو التجمع في الأماكن العامة، أو المزارع، أو العِزب، مؤكدًا: أن "القيادة العامة لشرطة دبي لا تتهاون أبدًا مع كل من يخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأنه بالتنسيق مع الدائرة الاقتصادية في دبي، وبلدية دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، ستتم مخالفة المطعمين، لسماحهما بتنظيم حفلي عيد الميلاد، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا".