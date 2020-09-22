أمريكية ترتدي "كورسيت" 18 ساعة والنتيجة خصر بقطر 35 سنتيمترا

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، قالت سامي ويلسون البالغة من العمر 26 عامًا، إنها بدأت في فقدان الوزن الزائد في نيسان / أبريل 2019، وبهدف إضافة منحنيات لجسمها، بدأت في ارتداء مشد بقطر 38 سنتيمتر لمدة 18 ساعة يوميا.

— The Sun (@TheSun) September 15, 2020

وقالت ويلسون :"أريد أن أحصل على أصغر خصر في العالم. إذا قلصته إلى 35 سم، فسيكون بنفس حجم رأس طفل حديث الولادة، وثلاثة سنتيمترات أقل من الرقم القياسي العالمي الحالي".

كما اعترفت ويلسون بأنها غالبًا ما تواجه ردود أفعال سلبية من المارة في الشارع، وقالت: "عندما أذهب للتسوق، يحدق بي الناس، وفي بعض الأحيان يتوقفون ويطرحون تساؤلات حول سبب صغر خصري ويسألون عما إذا كان هذا مؤلمًا. كما ينتقد الناس شكل خصري ويقولون إنه غريب وقبيح".

ولفتت ويلسون، إلى أن حياتها أصبحت أفضل بعد خسارة وزنها الزائد، وقالت: "الكثير من الشبان يريدون مواعدتي، وأحصل على الكثير من الانتباه...أريد فقط أن أرى إلى أي مدى يمكنني تقليص حجم خصري".

وتجدر الإشارة إلى أن الأمريكية كاثي يونغ البالغة من العمر 83 عامًا كانت قد سجلت رقما قياسيا في موسوعة غينيس لأصغر خصر في العالم بمقاس 38 سنتيمتر.