القطب الشمالي قد يسجل درجة حرارة "قياسية"

أعلن المعهد الدنماركي للأرصاد الجوية أن تسجيل منطقة غرينلاند لمستوى برد قياسي قبل حوالي 29 عاما، حيث سجلت الحرارة في 22 ديسمبر/كانون الأول 1991 مستوى 69.6 درجة مئوية تحت الصفر.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أوضح المعهد أن المستوى القياسي سجل على ارتفاع 3105 أمتار قرب القمة الطبوغرافية للغطاء الجليدي، في محطة قياس تلقائي تسمى "كلينك".

وقال خبير المناخ في المعهد جون كابلين: "تم تسجيل عدد كبير من درجات الحرارة القياسية في العقد الأخير، ومن المهم معرفة المستويات القصوى".

وأَضاف: "إمكانية تسجيل مستوى برد قياسي جديد تتضاءل لكني لا أستطيع أن أؤكد أننا لن نشهد ذلك أبدا بعد اليوم".

الرقم القياسي السابق في نصف الكرة الشمالي بلغ 67.8 درجة مئوية تحت الصفر، وتم تسجيله في روسيا مرتين عامي 1892 و1933.

أما أدنى درجة حرارة سجلت في العالم على الإطلاق بلغت 89.2 درجة مئوية دون الصفر، وقد سجلتها محطة فوستوك للأرصاد الجوية في القارة القطبية الجنوبية يوم 21 يوليو/تموز 1983.