طفلة تكتب رسالة بطول 15 مترا لجارتها بهدف استعادة لعبها... صور

صدمت امرأة بتلقيها رسالة مكتوبة من ابنة جارتها بطول 15 مترا تطالب فيها بإعادة لعبها المفقودة في الفناء الخلفي.

طالبت طفلة من سكان منزل مجاور باستعادة لعبها التي سقطت في الفناء الخلفي لمنزل جيرانها عن طريق إرسال ملاحظة خطية بطول 15 مترا؛ بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ونوهت الصحيفة إلى أن أصحاب المنزل أكدوا عدم وجود ألعاب في الفناء الخلفي، لكن الطفلة أصرت على وجود ألعاب لها قد سقطت في حديقة منزل جارتهم، في إحدى المدن الأمريكية.

Mum's horror as neighbour sends her brutal 15-metre-long note in kids' toys rowhttps://t.co/F2dZ5SXBmN pic.twitter.com/Hj10sAzI05 — Daily Star (@dailystar) September 24, 2020

وصدمت صاحبة المنزل بتلقيها رسالة خطية مكتوبة باليد من قبل الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات فقط، بطول 15 مترا، وضحت فيها وجود ألعاب لها في الفناء الخلفي.

Neighbour writes strange 15-metre long note over toy dispute pic.twitter.com/Dbar3LYPAU — Markhor Times (@MarkhorTimes) September 24, 2020

وأكدت الطفلة في رسالتها حقها باستعادة هذه الألعاب، بعد جدل استمر لعدة أيام حول وجود هذه الألعاب من عدمه.

وشاركت صاحبة المنزل الرسالة على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي معبرة عن استغرابها من طوال الرسالة الكبير.

وعلق الناس على الصور بذهول معبرين عن احترامهم لهذه الطفلة ولإصرارها الشديد على استعادة ألعابها الخاصة، فيما أشار آخرون إلى استحالة أن تكون الطفلة الصغيرة قد كتبت هذه الرسالة الكبيرة لوحدها مطالبين الاستعانة بالشرطة.