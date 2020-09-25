دب يحاول إسقاط طائرة مسيرة بعد إزعاجه...فيديو

وأظهرت اللقطات كيفية ملاحظة الدب للطائرة المسيرة خلال تناوله للسمكة على الشاطئ، وحاول من خلال عملية القفز الإمساك بها، لكنه فشل بعد أن قام المصور بإبعاد الطائرة بسرعة.
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Как не скормить дрон медведю? Откровенно говоря, я сам не знаю. Иначе, дрон, на который снято это видео, был бы цел. Но стоит знать чего можно ждать от бурых медведей: 1. Его скорость в рывке может достигать до 56 км/ч, это сравнимо со скоростью беговой лошади; 2. Когти у него вырастают до 10 см, это как палец человека и они их используют в первую очередь для рытья земли и сбора ягод; 3. Передней лапой взрослый медведь способен перебить хребет, вырвать ребра или сломать кости черепа лосю; 4. Кроме того, они являются обладателем челюсти мощностью до 230 кг и обонянием в семь раз сильнее чем у ищейки и этот список можно продолжать. Есть ли шанс у дрона при встрече с медведем?
وقال مصور الفيديو: "في اليوم التالي ذهبت لأصور الدببة مرة أخرى، لكن لم أكن محظوظا بينما كنت أصور دبا استطاع دب آخر من إسقاط الطائرة المسيرة وفقدتها في المكان دون النجاح بإعادتها".
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