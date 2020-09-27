واشنطن تخطط لاتخاذ قرار بشأن حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة نهاية اليوم

قال قاض أمريكي في واشنطن إنه يعتزم اتخاذ قرار في وقت لاحق اليوم الأحد بشأن ما إذا كان سيمنع أمر إدارة الرئيس دونالد ترامب بحظر شركة "آبل" وشركة "ألفابت غوغل" من تقديم تطبيق "تيك توك" الصيني الخاص بالفيديوهات القصيرة.

ونقلت "رويترز" قول قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز، بعد جلسة استماع استمرت 90 دقيقة صباح اليوم الأحد، إنه "يعتزم إصدار نظام عام في وقت لاحق من اليوم، من المقرر أن يسري حظر متجر تطبيقات "تيك توك" التابع لوزارة التجارة في الساعة 11:59 مساءً (بالتوقيت المحلي).

وأضاف "كيف يكون من المنطق فرض حظر على متجر التطبيقات هذا الليلة عندما تكون هناك مفاوضات جارية قد تجعله غير ضروري؟ "سأل هول خلال جلسة الاستماع، "هذا مجرد عقاب، هذه مجرد طريقة فظة لضرب الشركة، ببساطة ليس هناك حاجة ملحة هنا".

وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن مخاوف تتعلق بالأمن القومي من أن البيانات الشخصية التي تم جمعها عن 100 مليون أمريكي يستخدمون التطبيق يمكن أن تحصل عليها حكومة الحزب الشيوعي الصيني.

وقالت بايت دانس في 20 سبتمبر/أيلول إنها أبرمت صفقة أولية بين وول مارت وأوراكل كورب للاستحواذ على حصص في شركة جديدة، "تيك توك غلوبال"، تشرف على العمليات الأمريكية، وتتواصل المفاوضات حول بنود الاتفاقية وحل مخاوف واشنطن وبكين".

لا تزال الصفقة قيد المراجعة من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التابعة للحكومة الأمريكية.

بدورها وزارة العدل أعلنت أن الأمر القضائي الأولي الذي يسمح للأمريكيين بمواصلة تنزيل تطبيق "تيك توك" سيكون "التدخل في حكم الأمن القومي الرسمي للرئيس ؛ تغيير المشهد فيما يتعلق بمفاوضات CFIUS الجارية، والاستمرار في السماح بتدفق معلومات المستخدم الحساسة والقيمة إلى ByteDance فيما يتعلق بجميع المستخدمين الجدد ".

في 19 سبتمبر ، وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على عمل تطبيق "تيك توك" في بلاده بعد أن أبرمت شركة أوراكل صفقة شراء التطبيق، مؤكدا أن التطبيق سيكون آمنا تماما ولن يكون له أي علاقة بالصين.

وأعلنت السلطات الأمريكية أنها ستقوم بحظر التطبيقات الصينية "تيك توك" و"وي تشات" في البلاد اعتبارا من 20 سبتمبر/ أيلول.

ووفقا لوكالة "رويترز"، نقلا عن ممثلين من وزارة التجارة الأمريكية، فإن الحكومة الأمريكية ستصدر توجيها إلى شركتي "آبل" و"غوغل" وغيرهما لإزالة التطبيقات الصينية من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشار إلى أن السلطات لن تجبر المستخدمين القدماء للتطبيقات بحذفها والتوقف عن استخدامها، ولكنهما لن تسمح بحصولهم على التحديثات.

وأضاف مسؤولون في وزارة التجارة: "قد ترفع الولايات المتحدة الحظر المفروض على تنزيل تيك توك إذا وافق الرئيس دونالد ترامب على صفقة امتلاك التطبيق".