واشنطن تخطط لاتخاذ قرار بشأن حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة نهاية اليوم

ونقلت "رويترز" قول قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز، بعد جلسة استماع استمرت 90 دقيقة صباح اليوم الأحد، إنه "يعتزم إصدار نظام عام في وقت لاحق من اليوم، من المقرر أن يسري حظر متجر تطبيقات "تيك توك" التابع لوزارة التجارة في الساعة 11:59 مساءً (بالتوقيت المحلي).
وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن مخاوف تتعلق بالأمن القومي من أن البيانات الشخصية التي تم جمعها عن 100 مليون أمريكي يستخدمون التطبيق يمكن أن تحصل عليها حكومة الحزب الشيوعي الصيني.
وقالت بايت دانس في 20 سبتمبر/أيلول إنها أبرمت صفقة أولية بين وول مارت وأوراكل كورب للاستحواذ على حصص في شركة جديدة، "تيك توك غلوبال"، تشرف على العمليات الأمريكية، وتتواصل المفاوضات حول بنود الاتفاقية وحل مخاوف واشنطن وبكين".
لا تزال الصفقة قيد المراجعة من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التابعة للحكومة الأمريكية.
بدورها وزارة العدل أعلنت أن الأمر القضائي الأولي الذي يسمح للأمريكيين بمواصلة تنزيل تطبيق "تيك توك" سيكون "التدخل في حكم الأمن القومي الرسمي للرئيس ؛ تغيير المشهد فيما يتعلق بمفاوضات CFIUS الجارية، والاستمرار في السماح بتدفق معلومات المستخدم الحساسة والقيمة إلى ByteDance فيما يتعلق بجميع المستخدمين الجدد ".
وأعلنت السلطات الأمريكية أنها ستقوم بحظر التطبيقات الصينية "تيك توك" و"وي تشات" في البلاد اعتبارا من 20 سبتمبر/ أيلول.
ووفقا لوكالة "رويترز"، نقلا عن ممثلين من وزارة التجارة الأمريكية، فإن الحكومة الأمريكية ستصدر توجيها إلى شركتي "آبل" و"غوغل" وغيرهما لإزالة التطبيقات الصينية من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشار إلى أن السلطات لن تجبر المستخدمين القدماء للتطبيقات بحذفها والتوقف عن استخدامها، ولكنهما لن تسمح بحصولهم على التحديثات.
وأضاف مسؤولون في وزارة التجارة: "قد ترفع الولايات المتحدة الحظر المفروض على تنزيل تيك توك إذا وافق الرئيس دونالد ترامب على صفقة امتلاك التطبيق".
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