الفنان هاني رمزي يخوض انتخابات مجلس النواب المصري

كشفت تقارير مصرية، اليوم الاثنين، عن ترشح الفنان المصري، هاني رمزي، في انتخابات مجلس النواب المصري.

وشاركت صحيفة "الشروق" المصرية الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات المجلس بنظام القوائم، التي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عنها صباح اليوم، والتي أظهرت خوض هاني رمزي الانتخابات المقبلة كاحتياطي لشقيقه المحامي، إيهاب رمزي.

ويخوض شقيق هاني رمزي الانتخابات ضمن كوتة الأقباط بقائمة "من أجل مصر" في دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وكان آخر أعمال هاني رمزي الفنية فيلم "قسطي بيوجعني" قبل عامين، بينما كان من المقرر أن يقدم في العام الحالي برنامج مقالب لشهر رمضان، ولكن تقرر إلغاءه بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

يشار إلى أن المصريين ينتخبون في 21 و22 و23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مجلس النواب الجديد، وذلك لمحافظات المرحلة الأولى.

وتبلغ مقاعد مجلس النواب 568 مقعدا، منها 284 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و284 لمقاعد الفردي.

ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عددا من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%.

وتم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعد لكل منها.