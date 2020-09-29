خبير يكشف تفاصيل جديدة عن أعمار السعوديين فوق الـ65 سنة

قال الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي، إن أعمار السعوديين عند سن الـ65 ستزيد مقارنة بأعمارعم منذ خمسين عاما، حسب صحيفة "عاجل" السعودية.

واعتبر الغامدي أن معدل البقاء على قيد الحياة في السعودية حتى سن الـ65 بين الذكور 81.7% وبين الإناث 85.4%.

وأشار الخبير في علم الأوبئة مقارنة مع عام 1969؛ حيث كان معدل البقاء حتى سن الـ65 عاما عند الذكور 43.7%، وعند الإناث 51.8%.

وتواجه المملكة العربية السعودية، والعالم جائحة كورونا، التي أدت إلى إغلاق كثير من المؤسسات ووقف حركة الطيران بين بلاد العالم، مع عودتها مؤخرا لكن بشكل أقل كثيرا من المعتاد.

كشف إحصاء عن تضاعف عدد الوفيات بسبب الأمراض المرتبطة بفيروس كورونا من نصف مليون في ثلاثة أشهر فقط، وتصدرت قائمة الوفيات الولايات المتحدة والبرازيل والهند، بحسب وكالة "رويترز".

وبحسب إحصاء أجرته "رويترز" بناء على متوسط الوفيات حتى الآن في سبتمبر/ أيلول، يموت ما يربو على 5400 حول العالم كل 24 ساعة، ويعادل هذا نحو 226 وفاة في الساعة، أو وفاة واحدة كل 16 ثانية. فخلال مشاهدة مباراة كرة قدم مدتها 90 دقيقة، يموت 340 شخصا في المتوسط.

وتمثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند حوالي 45 بالمئة من جميع وفيات كوفيد-19 على مستوى العالم بينما تمثل منطقة أمريكا اللاتينية وحدها ما يزيد على ثلث الوفيات.