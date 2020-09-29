بعد قلق من أسرته وأصدقائه... مدير أعمال مصطفى قمر يكشف حقيقة وفاته

كشف مدير أعمال الفنان المصري المخضرم، مصطفى قمر، حقيقة وفاته، بعدما تسربت تلك الأخبار التي أشعلت جدلا واسعا وأحدثت حالة من القلق بين أسرته وأصدقائه.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مدير أعمال الفنان المخضرم، علي رشاد، نفى بصورة قاطعة وفاة المطرب الشهير.

وقال مدير الأعمال في تصريحات صحفية: "تلك شائعات مغرضة، مصطفى قمر بخير وأوجه الشكر لكل من حاول الاطمئنان عليه".

كما نقل مدير الأعمال عن مصطفى قمر، قوله: "أنزعج بشدة من تلك الشائعة السخيفة، التي لا أعلم مصدرها، لقد شعر كل أهلي وأصدقائي بالقلق".

وطالب مصطفى قمر الجميع بضرورة الابتعاد عن مثل تلك الشائعات التي يمكن أن تلحق الضرر بغيرهم.

وقال رشاد: "حسبي الله ونعم الوكيل في ناس تبث شائعات لا أفهم، ما الاستفادة التي تعود إليهم، غير أنهم يتسببون في أذى نفسي وقلق لأهل وأصدقاء وجمهور الفنان مصطفى قمر. ربنا يشفي نفوسكم المريضة. حبيت أطمئن كل من وصلته الشائعة وكلمني... الدرش" بخير والحمد لله".