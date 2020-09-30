توجه إلى المستشفى فورا... 8 علامات تدل على هبوط وظائف القلب

يعد هبوط وظائف القلب من أخطر الإصابات التي قد يتعرض لها الإنسان، إذ قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة من بينها الجلطات القلبية، والسكتات الدماغية، وانسداد الشرايين، وهي المضاعفات التي قد تكلف الإنسان حياته إذا لم يتم إسعافه فورا.

نشرت وزارة الصحة المصرية 8 علامات تشير إلى الإصابة بهبوط في وظائف القلب، أو ما يسمى هبوط في عضلة القلب.

ومن بين تلك الأعراض أن يعاني الشخص من صعوبة النوم ليلا نتيجة ضيق التنفس، وأن يلاحظ انتفاخ وآلام في البطن مع فقدان الشهية، وكذلك تورم في القدم والساقين.

وأن يشعر الشخص دائما بالضعف العام، ويعاني كذلك من السعال لطرد مخاط ذو رغاوي، وضعف الذاكرة، وضيق التنفس، بالإضافة إلى زيادة مرات التبول ليلا.

ويحدث هبوط وظائف القلب لعدة أسباب من بينها الإصابة بعدوى فيروسية، والإفراط في تناول الكحوليات الذي يؤدي إلى اعتلال القلب الكحولي، وتصلب الأوعية الدموية نتيجة لتراكم الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية، والتي تمثل حاجزا أمام تدفق الدم إلى القلب.

ومن بين أسباب الإصابة بهبوط عضلة القلب كذلك انخفاض كمية الأكسجين في الدم، والإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو السمنة.