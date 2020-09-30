كاظم الساهر يتحدث عن العراق لمجلة عالمية

قال الفنان العراقي، كاظم الساهر، إنه حمل بلاده العراق في صوته إلى أقاصي العالم.

وتحدث كاظم الساهر، لمجلة "فوج مان أرابيا"، عن مشواره الفني والأوقات العصيبة التي مر بها.

وتصدرت صورته غلاف عدد خريف وشتاء 2020 من مجلة "Vogue Man Arabia".

وأشار خلال حواره بالمجلة إلى مشواره الناجح وسرد الأوقات العصيبة التي عاشها، وكذلك الأوقات السعيدة التي مرت عليه.

وقال الساهر: "حملتُ العراق في صوتي إلى أقاصي العالم لأنقل أفضل صورة عنه ليفهم الجميع أن وطنًا كالعراق لا يستحق الحرب".