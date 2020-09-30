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    المطرب العراقي كاظم الساهر

    كاظم الساهر يتحدث عن العراق لمجلة عالمية

    © AFP 2020 / FETHI BELAID
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    قال الفنان العراقي، كاظم الساهر، إنه حمل بلاده العراق في صوته إلى أقاصي العالم.

    وتحدث كاظم الساهر، لمجلة "فوج مان أرابيا"، عن مشواره الفني والأوقات العصيبة التي مر بها.

    وتصدرت صورته غلاف عدد خريف وشتاء 2020 من مجلة "Vogue Man Arabia".

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    “I carried Iraq with me to the most remote corners of the world through my voice, drawing the best picture of it so people can understand that Iraq doesn’t deserve war.” Kadim Al Sahir (@kadimalsahirofficial) is on the cover of the Fall/Winter 2020 issue of Vogue Man Arabia, as you’ve never seen him before. The Caesar of Arabic song and Iraq’s ambassador to the world opens up about his road to success, not shying away from the tough times while embracing and appreciating the good. Ditching his usual classic black suit and white shirt look, the icon photographed in Spain showcases a more contemporary image, looking dapper in the season’s new designs. Visit Man.Vogue.Me for the full scoop and to find out more about the new issue. Link in bio. #VogueManArabia #KadimAlSahir "حملتُ العراق في صوتي إلى أقاصي العالم لأنقل أفضل صورة عنه ليفهم الجميع أن وطنًا كالعراق لا يستحق الحرب"، هكذا صرح الفنان الكبير كاظم الساهر، الذي يزيّن غلاف عدد خريف وشتاء 2020 من ڤوغ العربية للرجل بإطلالة لم تروه بها من قبل. ويفتح قيصر الأغنية العربية، الذي يعدّ بمثابة سفير لوطنه العراق، قلبه ليتحدث بصراحة عن مشواره الناجح ويسرد الأوقات العصيبة التي عاشها، وكذلك الأوقات السعيدة التي مرت عليه. وبعيداً عن إطلالته الكلاسيكية المعتادة بالبدلة السوداء والقميص الأبيض، يتألق النجم الأسطوري بإطلالات أكثر عصريةً وأناقةً من تصاميم الموسم الجديد في صور التُقِطَت له في إسبانيا. تفضلوا بزيارة موقع ڤوغ العربية للرجل لمطالعة هذا السبق الصحفي واكتشاف المزيد عن العدد الجديد. #ڤوغ_العربية_للرجل #كاظم_الساهر Editor-in-Chief: @mrarnaut Photography: @rociorramos Style: @abrahamgutierrez Grooming: @nataliabeldafans @mrperezmanagement Local Producer: @lhphotoagency Creative Producer: @laura.prior.producer

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    وأشار خلال حواره بالمجلة إلى مشواره الناجح وسرد الأوقات العصيبة التي عاشها، وكذلك الأوقات السعيدة التي مرت عليه.

    وقال الساهر: "حملتُ العراق في صوتي إلى أقاصي العالم لأنقل أفضل صورة عنه ليفهم الجميع أن وطنًا كالعراق لا يستحق الحرب".

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    الكلمات الدلالية:
    العراق, كاظم الساهر
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