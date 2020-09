كاظم الساهر يتحدث عن العراق لمجلة عالمية

View this post on Instagram

“I carried Iraq with me to the most remote corners of the world through my voice, drawing the best picture of it so people can understand that Iraq doesn’t deserve war.” Kadim Al Sahir (@kadimalsahirofficial) is on the cover of the Fall/Winter 2020 issue of Vogue Man Arabia, as you’ve never seen him before. The Caesar of Arabic song and Iraq’s ambassador to the world opens up about his road to success, not shying away from the tough times while embracing and appreciating the good. Ditching his usual classic black suit and white shirt look, the icon photographed in Spain showcases a more contemporary image, looking dapper in the season’s new designs. Visit Man.Vogue.Me for the full scoop and to find out more about the new issue. Link in bio. #VogueManArabia #KadimAlSahir "حملتُ العراق في صوتي إلى أقاصي العالم لأنقل أفضل صورة عنه ليفهم الجميع أن وطنًا كالعراق لا يستحق الحرب"، هكذا صرح الفنان الكبير كاظم الساهر، الذي يزيّن غلاف عدد خريف وشتاء 2020 من ڤوغ العربية للرجل بإطلالة لم تروه بها من قبل. ويفتح قيصر الأغنية العربية، الذي يعدّ بمثابة سفير لوطنه العراق، قلبه ليتحدث بصراحة عن مشواره الناجح ويسرد الأوقات العصيبة التي عاشها، وكذلك الأوقات السعيدة التي مرت عليه. وبعيداً عن إطلالته الكلاسيكية المعتادة بالبدلة السوداء والقميص الأبيض، يتألق النجم الأسطوري بإطلالات أكثر عصريةً وأناقةً من تصاميم الموسم الجديد في صور التُقِطَت له في إسبانيا. تفضلوا بزيارة موقع ڤوغ العربية للرجل لمطالعة هذا السبق الصحفي واكتشاف المزيد عن العدد الجديد. #ڤوغ_العربية_للرجل #كاظم_الساهر Editor-in-Chief: @mrarnaut Photography: @rociorramos Style: @abrahamgutierrez Grooming: @nataliabeldafans @mrperezmanagement Local Producer: @lhphotoagency Creative Producer: @laura.prior.producer