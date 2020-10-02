خبير يكشف خطورة استخدام شاحن غير أصلي للهاتف الذكي

أعلن الخبير في مجال التكنولوجيا، فلاديمير جريتسينكو، أنه يجب على كل من علبة التغذية والكابل (شاحن الهاتف) أن يفيا بجميع متطلبات السلامة.

ووفقا له، يمكن أن يؤدي استخدام شاحن غير أصلي إلى إتلاف الهاتف أو حتى التسبب في حريق في حال تفاوت في الجهد الكهربائي.

وأشار إلى أن الشواحن غير الأصلية تستخدم علب تغذية ذات جودة رديئة، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من كابلات الشواحن الأصلية قابلة للتحلل البيولوجي بشكل أسرع مع مرور الوقت (مثل كابل الشحن من شركة أبل).

ونصح الخبير عند اختيار كابل جديد للشاحن الانتباه إلى العبارات الموجودة عليه وأماكن الشحن، وفي حال العثور على أي تلف، فإن ذلك يمكن أن يشير إلى أن الشاحن غير أصلي، وفق صحيفة "برايم".

وأضاف أن الكابلات الأصلية يجب أن تحمل معلومات عن الشركة المصنعة ومكان الإنتاج، بالإضافة إلى رقم متسلسل يمكن التحقق منه من موقع الشركة.

وخلص الخبير أن جميع الشواحن التي تباع في المتاجر الإلكترونية والتي يكون سعرها أقل بكثير من سعر البيع بالتجزئة الرسمي، هي شواحن غير أصلية ويمكن أن تسبب مشاكل كبيرة في حال استخدامها ابتداء من تلف الهاتف إلى انفجاره.