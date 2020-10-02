صوفيا فيرغارا أعلى الممثلات أجرا في العالم

تصدرت صوفيا فيرغارا، نجمة مسلسل "أسرة عصرية" في التلفزيون الأمريكي، قائمة أعلى الممثلات أجرا في العالم.

موسكو - سبوتنيك: تصدرت صوفيا فيرغارا ترتيب الممثلات الأعلى أجرا في العالم، التي كسبت 43 مليون دولار في السنة، وفقا لمجلة "فوربس".

نشرت مجلة "Forbes" الأمريكية تصنيفها السنوي للممثلات الأعلى دخلاً لهذا العام، وتجدر الإشارة إلى أن دخل المشاركين في التصنيف انخفض للعام بنسبة 20%. حصل جميعهم تقريبًا على معظم عائداتهم من خدمات البث والتلفزيون.

تقول الرسالة: "تصدرت القائمة الأولى نجمة الأسرة المعاصرة "Modern Family" صوفيا فيرغارا، ضمن إجمالي 10 ممثلات في التصنيف".

© Photo / wikipedia صوفيا فيرغارا

في المركز الثاني كانت أنجلينا جولي التي كسبت 35.5 مليون دولار. هي واحدة من القلائل الذين كسبوا معظم دخلهم ليس من خدمات البث والتلفزيون، ولكن من السينما التقليدية.

أما المركز الثالث فكانت من نصيب غال غادوت بدخل قدره 31.5 مليون دولار - ممثلة وعارضة أزياء إسرائيلية، اشتهرت بأدوارها في أفلام "باتمان ضد سوبرمان: فجر العدل"، بالإضافة إلى سلسلة أفلام "Fast and Furious".

وأضاف المنشور: "اعتمدت فوربس على بيانات من "Nielsen و Box Office Mojo و IMDB" ، بالإضافة إلى مقابلات مع المطلعين على الصناعة لتصنيف الممثلات الأعلى دخلاً... أخذت التصنيفات في الحسبان عائدات 12 شهرًا حتى يونيو 2020".

يشمل التصنيف أيضًا الممثلة الأمريكية ميليسا مكارثي، وميريل ستريب، وإميلي بلانت، ونيكول كيدمان، وإلين بومبيو (المعروفة بدورها في دور ميريديث غراي في المسلسل التلفزيوني غريز أناتومي)، وإليزابيث موس، وفيولا ديفيس.