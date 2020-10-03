قتلها طليقها حرقا في بث مباشر.. مأساة "لامو" تشعل الغضب في الصين

وتوفيت السيدة عن عمر ناهز 30 عاما، خلال قيامها ببث مباشر عبر موقع "دويين" النسخة الصينية من "تيك توك"، حيث أضرم فيها طليقها النار عقب اقتحامه شقتها.
وكانت لامو تنشر مقاطع فيديو من حياتها اليومية خلال بحثها عن الطعام في الجبال أو أثناء الطهو والغناء مرتدية ملابس التيبت التقليدية.
WICKED WORLD!!!— Seun Ibitoye ®️ (@seunibitoyeblog) October 2, 2020
-Chinese celebrity vlogger, Lamu, dies after 'being doused in petrol' and set on fire by her ex-husband during a live-streaming show.#airtel #feelthebreast #arteta #dial #OZOisGraced #IndependentNengi #IndependentNengi pic.twitter.com/IGYTG9YIzd
وقالت شقيقة المجني عليها، إن لامو عانت من حروق في 90% من جسدها، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".
وأعلنت الشرطة الصينية توقيف المتهم بشبهة القتل العمد، مشيرة إلى امتلاكه سجل حافل من جرائم العنف الأسري.
وقام محبو لامو بجمع مليون يوان (150 ألف دولار) لتغطية تكلفة علاجها، إلا أنها فارقت الحياة.
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