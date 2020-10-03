قتلها طليقها حرقا في بث مباشر.. مأساة "لامو" تشعل الغضب في الصين

تسبب مقتل مدونة فيديو صينية حرقا على يد زوجها السابق، موجة غضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الصين ضد العنف الأسري.

وتوفيت السيدة عن عمر ناهز 30 عاما، خلال قيامها ببث مباشر عبر موقع "دويين" النسخة الصينية من "تيك توك"، حيث أضرم فيها طليقها النار عقب اقتحامه شقتها.

وكانت لامو تنشر مقاطع فيديو من حياتها اليومية خلال بحثها عن الطعام في الجبال أو أثناء الطهو والغناء مرتدية ملابس التيبت التقليدية.

وقالت شقيقة المجني عليها، إن لامو عانت من حروق في 90% من جسدها، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

وأعلنت الشرطة الصينية توقيف المتهم بشبهة القتل العمد، مشيرة إلى امتلاكه سجل حافل من جرائم العنف الأسري.

وقام محبو لامو بجمع مليون يوان (150 ألف دولار) لتغطية تكلفة علاجها، إلا أنها فارقت الحياة.