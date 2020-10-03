الدورة الثانية من مهرجان "ريف" للأفلام يتحدى كورونا بعروض افتراضية

تنطلق الدورة الثانية لمهرجان "ريف أيام بيئية وسينمائية" للأفلام في مرج بسري في لبنان خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، متحدية فيروس "كورونا" المستجد.

وأفاد مراسل "سبوتيك" إن المستجدات مثل "كورونا" وكرم الطبيعة في زمن انهيار اقتصادي دفع القائمين على المهرجان إلى تعديل مساره لينطلق "افتراضيا" عبر منصة "أفلامنا" الرقمية.

وأضاف أن الدورة الثانية لمهرجان "ريف" التي ستنطلق من 8 حتى 21 أكتوبر ستشهد على عرض حية في مرج بسريـ إلى جانب ندوة "مرج بسري بعد الانتصار، إلى أين؟" التي يحضرها أهالي المنطقة، وبعض المختصين القانونيين والبيئيين، وناشطين مدافعين عن المرج.

© Photo / مهرجان "ريف" للأفلام مهرجان "ريف" للأفلام في لبنان

كما لفت إلى أنه تم إطلاق في نسخة العام الحالي مسابقة للأفلام القصيرة تتناول موضوع تأثير "كورونا" في البشر وفي الطبيعة، وتم اختيار 20 فيلما ستعرض على منصّة "أفلامنا"، وتتناول فيروس "كورونا" المستجد، وستكون خاضعة لتصويت الجمهور، وسيعلن عن الأفلام الفائزة في حفل الاختتام في مركز جمعيّة بيروت دي سي.

وأشار مراسل" سبوتنيك" إلى أن القائمين على مهرجان "ريف" للأفلام ارتأوا أن يتخطوا تحديات 2020 ويصروا على إطلاق الدورة الثانية بعد نجاح دورته السابقة بعنوان "ريف أيام بيئية وسينمائية في 2019"، ووقعها الإيجابي في عكار.

ويعتبر مهرجان "ريف أيام بيئية وسينمائية" هو التظاهرة الأولى من نوعها في لبنان والعالم العربي، والمتخصصة بالطبيعة، والذي انطلق في شمال لبنان في قرية القبيّات بمحافظة عكار اللبنانية.