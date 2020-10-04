أخطاء شائعة تحرمك من حرق الدهون وفقدان الوزن بسهولة

التمثيل الغذائي هو سلسلة من التحولات الكيميائية التي تحافظ على الحياة وخاصية الأجسام التي يمكن أن تختلف من شخص لآخر.

لكن هناك مجموعة من الأشياء البسيطة والسهلة التي يمكن للشخص القيام بها لزيادة التمثيل الغذائي لديه وجعل جسمه يعمل بشكل أكثر كفاءة، بحسب تقرير لموقع "إيت زيس"

على سبيل المثال يمكن جعل الغد أفضل من خلال تناول كوب من شاي المريمية (الذي يعزز عملية التمثيل الغذائي)، لكن أيضا مع التعرف على أخطاء التمثيل الغذائي الشائعة التي ربما يتم ارتكابها بشكل شبه يومي سيكون الأداء أفضل.

1- عدم الحصول على قسط كاف من الراحة

إذا كان المرء يعاني من الحرمان المزمن من النوم، فلا تفاجئ إذا اكتسب بضعة كيلوجرامات من الوزن دون تناول لقمة من الطعام الإضافي.

تؤدي قلة النوم إلى مشاكل في التمثيل الغذائي، ويمكن يمكن أن تتسبب في حرق سعرات حرارية أقل، وفقدان السيطرة على الشهية، وزيادة مستويات الكورتيزول الذي تخزنه الدهون.

2- تجاهل تناول المياه في بداية اليوم

أحد أفضل وأرخص الطرق لتحسين عملية التمثيل الغذائي هي شرب المياه بعد الاستيقاظ بوقت قصير، لأنه خلال النوم تتباطأ وظيفة التمثيل، ولو لم يستيقظ الشخص في منتصف الليل فهذا يعني أن جسمه يفتقر للسوائل. يقترح الأطباء ترطيب الجسم بأي طعام أو شراب.

الغضب أثناء القيادة أو التوجه إلى العمل يشكل ضغطا غير ضروريا ولا يفيد الجسم. لا يقتصر تأثير الإجهاد على الصداع وضيق في المعدة وارتفاع ضغط الدم وألم الصدر واضطرابات النوم فحسب، بل يتسبب أيضا في معالجة الجسم للطعام بشكل أبطأ.

4- تناول الكثير من الكافيين

تشير الكثير من الدراسات إلى أن الكافيين يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي في الجسم. لكن أخصائية التغذية، آمي شابيرو، تقول إن تناول القهوة والمشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين طوال اليوم يمكن أن يعمل ضد هذا الاتجاه.

الكافيين مثبط طبيعي للشهية. إذا كنت تستهلكه باستمرار، فقد لا تأكل كثيرًا - أو تدرك مدى جوعك حقًا - حتى تصل إلى المنزل لتناول العشاء. وتقول آمي: "عدم تناول ما يكفي من الطعام على مدار اليوم يمكن أن يجعل عملية التمثيل بطيئة".

وتضيف: "بحلول الوقت الذي تتناول فيه العشاء، بدلا من استخدام هذا الطعام فورا للحصول على الطاقة، يقوم جسمك بتخزينه بقوة على شكل دهون، فقط في حالة حرمانه مرة أخرى".