تسجيل
22:06 GMT04 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة

    أخطاء شائعة تحرمك من حرق الدهون وفقدان الوزن بسهولة

    © Photo / zuzyusa
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104374/79/1043747930_0:0:1280:721_1200x675_80_0_0_8d96b7dcc527c5143eec7e8b669c0e03.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202010041046730133-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%83-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9/

    التمثيل الغذائي هو سلسلة من التحولات الكيميائية التي تحافظ على الحياة وخاصية الأجسام التي يمكن أن تختلف من شخص لآخر.

    فاكهة
    © Sputnik . Ilona Hvartskiya
    لخسارة الوزن بنجاح... تجنب هذه الفواكه
    لكن هناك مجموعة من الأشياء البسيطة والسهلة التي يمكن للشخص القيام بها لزيادة التمثيل الغذائي لديه وجعل جسمه يعمل بشكل أكثر كفاءة، بحسب تقرير لموقع "إيت زيس"

    على سبيل المثال يمكن جعل الغد أفضل من خلال تناول كوب من شاي المريمية (الذي يعزز عملية التمثيل الغذائي)، لكن أيضا مع التعرف على أخطاء التمثيل الغذائي الشائعة التي ربما يتم ارتكابها بشكل شبه يومي سيكون الأداء أفضل.

    1- عدم الحصول على قسط كاف من الراحة

    إذا كان المرء يعاني من الحرمان المزمن من النوم، فلا تفاجئ إذا اكتسب بضعة كيلوجرامات من الوزن دون تناول لقمة من الطعام الإضافي.

    تؤدي قلة النوم إلى مشاكل في التمثيل الغذائي، ويمكن يمكن أن تتسبب في حرق سعرات حرارية أقل، وفقدان السيطرة على الشهية، وزيادة مستويات الكورتيزول الذي تخزنه الدهون.

    2- تجاهل تناول المياه في بداية اليوم

    أحد أفضل وأرخص الطرق لتحسين عملية التمثيل الغذائي هي شرب المياه بعد الاستيقاظ بوقت قصير، لأنه خلال النوم تتباطأ وظيفة التمثيل، ولو لم يستيقظ الشخص في منتصف الليل فهذا يعني أن جسمه يفتقر للسوائل. يقترح الأطباء ترطيب الجسم بأي طعام أو شراب.

    ألام الصداع
    INSPIREACTACHIEVE
    أطعمة يساعد الابتعاد عنها في التخلص من الصداع المتكرر
    3- الغضب أثناء التوجه إلى العمل

    الغضب أثناء القيادة أو التوجه إلى العمل يشكل ضغطا غير ضروريا ولا يفيد الجسم. لا يقتصر تأثير الإجهاد على الصداع وضيق في المعدة وارتفاع ضغط الدم وألم الصدر واضطرابات النوم فحسب، بل يتسبب أيضا في معالجة الجسم للطعام بشكل أبطأ.

    4- تناول الكثير من الكافيين

    تشير الكثير من الدراسات إلى أن الكافيين يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي في الجسم. لكن أخصائية التغذية، آمي شابيرو، تقول إن تناول القهوة والمشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين طوال اليوم يمكن أن يعمل ضد هذا الاتجاه.

    الكافيين مثبط طبيعي للشهية. إذا كنت تستهلكه باستمرار، فقد لا تأكل كثيرًا - أو تدرك مدى جوعك حقًا - حتى تصل إلى المنزل لتناول العشاء. وتقول آمي: "عدم تناول ما يكفي من الطعام على مدار اليوم يمكن أن يجعل عملية التمثيل بطيئة".

    وتضيف: "بحلول الوقت الذي تتناول فيه العشاء، بدلا من استخدام هذا الطعام فورا للحصول على الطاقة، يقوم جسمك بتخزينه بقوة على شكل دهون، فقط في حالة حرمانه مرة أخرى".

    إنفوجرافيك... 11 سببا غير شائع وراء زيادة الوزن
    © Sputnik /
    11 سببا غير شائع وراء زيادة الوزن

    انظر أيضا:

    دراسة: ضغوط الحياة اليومية قد تلغي فوائد الأكل الصحي
    كم منكم يساعد أطفاله على تناول أكل صحي
    منها الأكل الصحي...طرق للتغلب على القلق أثناء الليل
    الكلمات الدلالية:
    حرق الدهون, متلازمة التمثيل الغذائي, التمثيل الغذائي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممصمة نورا بوريلي (يمين) مع طالباتها من معهد مارانغوني لتصميم الأزياء وأصدقائها أزياء في إطار أسبوع الموضة لمجموعة ربيع/ خريف 2021 في ميلانو، إيطاليا 27 سبتمبر 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    المكواة أيضا لديها أذنين
    المكواة أيضا لديها أذنان
    خطوات أداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام والروضة للمقيمين بالسعودية
    خطوات أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والروضة للمقيمين بالسعودية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك