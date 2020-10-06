تحليل جمجمة فتاة تعود للعصور الوسطى يكشف حقيقة مروعة

تعرضت فتاة مراهقة للتعذيب بطريقة مروعة منذ نحو ألف ومائة عام في إنجلترا، حيث تم قطع أنفها وشفتيها بسلاح حاد، كما توجد احتمالات لإزالة شعرها.

وبحسب موقع "لايف ساينس"، كشف تحليل جمجمة الفتاة التي عاشت في العصور الوسطى، أن إصاباتها تتفق مع العقوبات التي كانت توقع تاريخيا على المجرمات.

وقال الباحثون في دراسة جديدة، إنه إذا كانت جروح هذه المرأة عقابا، فستعد أول شخص مسجل في إنجلترا الأنجلو ساكسونية يتلقى العقاب الوحشي بتشويه الوجه.

.@BunsOfHam Here's a gruesome bit of pre-Norman English history for you. Life was often short and brutal back in the day.



Skull reveals Anglo-Saxon teen's nose and lips were cut off and she was possibly scalped about 1,100 years ago.https://t.co/4F2VH8Zffp pic.twitter.com/8Ilcio2VVA — Pooetryman (@POOetryman) October 6, 2020

واكتشفت الجمجمة خلال الستينات، أثناء عمليات التنقيب قبل إنشاء مشروع سكني، ولم يحلل العلماء الجمجمة وقتها.

وأظهرت التحاليل أن الجمجمة تعود لفتاة تبلغ من العمر نحو 15 إلى 18 عاما، وأنها عاشت ما بين عامي 776 و899 ميلادي.