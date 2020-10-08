النجم التركي "مراد علمدار" يرتكب حماقة قد تكلفه السجن لمدة 12 سنة

أفادت تقارير بأن الممثل التركي نجاتي استطاع أن يصل إلى مراسلات خاصة عبر أحد تطبيقات هاتف زوجته، بالإضافة لـ11 تسجيلاً صوتياً تم تسجيلها من دون علمها، وقدمها إلى المحكمة كدليل خيانة ضدها، لا سيما وأن إجراءات الطلاق مستمرة بينهما منذ فترة طويلة.

الممثل نجاتي شاشماز الشهير بدور مراد علمدار يواجه حكم بالسجن قد يصل الى 12 عام!



نجاتي تم اتهامه من قبل زوجته بأخذ تسجيلات صوتية ورسائل لها عبر الواتساب بشكل غير قانوني وتقديمها كدليل في قضية طلاقه. pic.twitter.com/3yohSL8d9k — Screen Mix (@ScreenMix) October 6, 2020

على إثر ذلك، قدمت ناجيهان شكوى إلى المدعي العام، الذي أعد لائحة اتهام قد تتسبب بسجن نجاتي مدة تصل إلى 12 عاماً.

في غضون ذلك كان فيروس كورونا قد أشعل أزمة بين شاشماز وزوجته في وقت سابق، حينما أراد الفنان التركي رؤية ابنيه بعد عودته من أوكرانيا، إلا أنه تفاجأ برفض زوحته لطلبه، وبررت السبب أنه من الآمن أن يدخل الحجر الصحي، للتأكد من سلامته وعدم نقله الفيروس للأولاد، مما اضطر شاشماز للاستعانة بالشرطة من أجل رؤية طفليه وهو ما تمكن منه.

دفع اختراق الممثل التركي نجم مسلسل "وادي الذئاب"، الشهير بشخصية "مراد علمدار"، نجاتي ششماز، هاتف زوجته ناجيهان، لدفع الاخيرة لتوجيه تهمة له، ضمن سياق فصول علاقتهما التي آلت للطلاق . pic.twitter.com/mIod346W4X — المدار نيوز - الآن (@AlMadarNewsNow) October 7, 2020

وكشفت وسائل إعلام تركية في وقت سابق أن خلافات كبيرة نشبت بين الزوجين، مشيرة إلى أن القضية بدأت باتهام شاشماز لزوجته بأنها “هزت مؤسسة الزوجية لارتكابها "خطأ فادحا" دون توضيح طبيعة هذا الخطأ.