النوافذ بقيت مفتوحة لتدخل أشعة الشمس... الهند تغلق أغنى معبد في العالم بسبب فيروس كورونا.. فيديو

أوقفت سلطات ولاية كيرالا الهندية أعمال معبد "بادمانابهاسوامي" الشهير عالميًا حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول، بعد تشخيص إصابة 12 من موظفيه بفيروس كورونا.

دخل معبد "بادمانابهاسوامي"، أو ما يدعى بـ (اللورد فيشنو) كتاب غينيس للأرقام القياسية باعتباره الأغنى في العالم.

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Тайны скрытых от людей палат в храме Падманабхасвами в Индии



В храме Падманабхасвами в Тируванантапураме, Индия, есть семь секретных камер, в которых скрываются тайны и необычные сокровища. Шесть из них были открыты, но последняя дополнительно защищен... pic.twitter.com/ne0ZKpNPNi — Древние цивилизации (@tainy_zagadk) February 8, 2020

حيث توجد في خزينة المعبد أشياء ذهبية وفضية وأحجار كريمة وغيرها من المقتنيات التي تقدر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات.

وقال المدير التنفيذي للمعبد: إن "القرار اتخذ بعد أن ثبتت إصابة اثنين من رؤساء الكهنة وثمانية من مساعدي الكهنة واثنين من الحراس في ضريح "بادمانابهاسوامي" بفيروس كورونا.

افتتح معبد "بادمانابهاسوامي" في 26 أغسطس/آب، بعد إغلاق استمر منذ نهاية شهر مارس/ آذار لمنع انتشار عدوى الفيروس التاجي، وطلب من مرتاديه ارتداء الأقنعة وتطهير أيديهم والحفاظ على مسافة اجتماعية وعدم لمس صور الآلهة أو الجدران أو أي أسطح أخرى. كما حد المعبد من عدد الحجاج.

وما يميز المعبد أنه، في أيام الاعتدال الشمسي (20-21 مارس و 22-23 سبتمبر) من كل عام، يمكن لأي شخص يزوره أن يرى غروب الشمس وهي تمر عبر نوافذه لفترات مدة كل منها 5 دقائق.

В дни равноденствия (20-21 марта и 22-23 сентября) каждого года любой, кто посещает храм Падманабхасвами в штате Керала (Индия), может увидеть, как заходящее Солнце проходит через его оконные проёмы с интервалом в 5 минут. pic.twitter.com/lVt69ZcBn3 — ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) September 3, 2020

وللتذكير، فإن الهند لديها ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم.

وبحسب آخر البيانات، فقد تجاوز العدد الإجمالي للحالات 6.9 مليون. تعافى منهم 5.9 مليون شخص، ويخضع نحو 893 ألف شخص للعلاج، وتوفي أكثر من 106.

وقالت وزارة الصحة في بيان: إن "عدد المتعافين خلال ثلاثة أسابيع تجاوز عدد الحالات الجديدة، وهو العدد الذي انخفض أيضًا خلال هذه الفترة. ومع ذلك، يحذر الخبراء من ارتفاع محتمل في الحالات في عدد من المناطق".