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    الممثلة المصرية ليلى علوي

    شاهد بالفيديو... ليلى علوي تنشر فيديو للتوعية بمخاطر سرطان الثدي

    © AFP 2020 / FETHI BELAID
    منوعات
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    وجهت النجمة المصرِية ليلى علوي رسالة دعم للسيدات المصابات بمرض سرطان الثدي، كما حثت السيدات المصريات أيضاً على ضرورة الكشف المبكر والمتابعة الدورية لهن في شهر أكتوبر، الذي يعتبر شهر التوعية بمخاطر الإصابة به.

    وقد نشرت النجمة ليلى علوي فيديو على صفحتها على الانستغرام، تحدّثت فيه بمناسبة أن شهر أكتوبر(تشرين الأول) هو شهر التوعية بهذا المرض.

    وقالت: «‏شهر أكتوبر من كل سنة هو شهر التوعية ضد مرض سرطان الثدي... لازم نفضل فاكرين إن الكشف المبكر مهم وبيقصر رحلة العلاج وبيعجل بالشفا، وكمان نفضل فاكرين إن صحتنا مهمة ووجودنا مهم وإن الوقاية خير من العلاج».

    وقد علقت إحدى المتابعات على فيديو ليلى علوي قائلة: «من كل قلبي باتمنى لكل سيدات مصر السلامة ولكل المحاربات الشفاء العاجل».

    وتعود النجمة ليلى علوي للمشاركة في دراما رمضان 2021 بموافقتها بشكل مبدئي على المشاركة في بطولة مسلسل «بين السماء والأرض» المأخوذ عن قصة أديب نوبل الكاتب المصري الراحل نجيب محفوظ، حيث تنتظر استكمال كتابة باقي الحلقات لتوقيع العقود بشكل رسمي.

    وكانت احتفلت النجمة ليلى علوي بالذكرى الـ47 على انتصارات أكتوبر، حيث عَبّرت في تغريدة على حسابها على تويتر عن عظمة الجيش المصري ودوره في حفظ الأمان للشعب المصري عبر عقود طويلة من الزمان، وكتبت قائلة: «‏النهاردة بنحتفل كلنا مصريين وعرب بيوم من أجمل أيام حياتنا وهو ذكرى نصر أكتوبر العظيم يوم الكرامة والمجد والعزة لنا جميعاً رحلة شاقة وتخطيط استمر سنين وقوة وعزيمة لا تلين جيش قوي ومثابر وشعب مصر على النصر واسترداد الحق والكرامة».

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    النهارده بنحتفل كلنا مصريين وعرب بيوم من أجمل ايام حياتنا وهو ذكرى نصر أكتوبر العظيم يوم الكرامة والمجد والعزة لنا جميعًا رحلة شاقة وتخطيط استمر سنين وقوة وعزيمة لا تلين جيش قوي ومثابر وشعب مصر على النصر واسترداد الحق والكرامة .. ملخص بسيط لسنين تعب ودم وأرواح شهدا وصلتنا في النهاية ليوم النصر العظيم اللي اتكتب بالنور في تاريخ المنطقة كلها مش في تاريخ مصر فقط .. مجهود سنين لجيش عظيم وشعب اعظم وقائد وسياسي بارع اسمه أنور السادات اترجمت كلها للحظة ردت روح المصريين ورجعتلهم أغلى أرض وأغلى تراب .. سينا .. كل سنة والمصريين طيبين ويا رب دايما فرحانين وبنحتفل سنة ورا سنة شعب وجيش بانتصارنا العظيم وبنحقق انتصارات جديدة قوية ومشرفة في كل المجالات بايدى جنودنا البواسل وخلف القيادة الرشيدة. 🇪🇬 🇪🇬 #حرب_اكتوبر_عزة_ونصر

    Публикация от LailaElouiOfficial (@lailaelouiofficial)

    وكانت الفنانة ليلى علوي مؤخراً قد دعمت حملة «حب المحلي» لدعم الصناعات والحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة، كما حَثّت جمهورها على شراء المنتجات المحلية وإنتاج المصنوعات اليدوية.

    وكتبت ليلى علوي عبر حسابها الرسمي على انستقرام قائلة: «مش صحيح إن لازم الأدوار الكبيرة تقوم بيها فقط الجهات الرسمية والمؤسسات الكبيرة، دايماً أنا وأنت وكل واحد فينا قادر يساعد بشكل ما... قادر يحقق فرق ويمد إيده لفرد وأسرة ومجتمع صغير بيسعى بجهد وشرف وموهبة كبيرة كمان إنه يعيش حياة كريمة».

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