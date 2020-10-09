أمريكية تتهم براد بيت بالاحتيال والسبب

اتهمت الأمريكية كيلي كريستينا نجم هوليوود براد بيت، بالاحتيال لعدم الوفاء بوعده والزواج بها.

ووفقا لصحيفة "الصفحة السادسة" الأمريكية، زعمت كريستينا من ولاية تكساس الأمريكية أن بيت انتهك العقد الموقع بينهما بعدما دفعت له مبلغ 40 ألف دولار لحضور حدث نظمته لشركته الخيرية "ميك إت رايت"، التي تبني منازل لضحايا إعصار كاترينا، مطالبة إياه بمبلغ 100 ألف دولار كتعويض.

وفقًا لكريستينا، أثناء العمل معًا، طورت علاقة وثيقة مع النجم، مشيرة إلى أنه عرض عليها الزواج.

من جانبه علق محامي النجم الأمريكي على الحادثة مشيرا إلى أن كريستينا كانت ضحية لعملية احتيال عبر الانترنت مؤكدا عدم وجود أية علاقة تربط موكله بكيلي كريستينا.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق عن علاقة غرامية تربط الممثل الهوليودي، براد بيت، بعارضة الأزياء الألمانية البالغة من العمر 27 عاما من أصل بولندي، نيكول بوتورالسكي.