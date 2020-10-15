الببغاوات أبطال دوري كرة السلة... فيديو

انتشرعلى مواقع التواصل مقطع فيديو طريف لمباراة في كرة السلة بين فريقين من الببغاوات.

انتشرعلى مواقع التواصل مقطع فيديو طريف لمباراة في #كرة_السلة بين فريقين من الببغاوات#الخليج_الرياضي pic.twitter.com/meubQipXpW — الخليج الرياضي (@AlkhaleejSport) October 15, 2020

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو طريف، يظهر فريقين من الببغاوات يلعبون كرة السلة على موقع "تويتر".