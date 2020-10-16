أغلى عمل أدبي يباع في تاريخ دار"كريستي" للمزادات ووصل لملايين الدولارات

بيعت نسخة نادرة من أحد أعمال شكسبير، بـ 10 ملايين دولار لتصبح النسخة الأدبية الأغلى التي يبيعها دار كريستي للمزادات.

وبحسب دار كريستي، فإن المجموعة المكونة من 36 مسرحية، والتي نشرت بعد وفاة الكاتب المسرحي بفترة قصيرة، هي واحدة من خمس نسخ كاملة لا تزال بمثابة ملكيات خاصة.

ويعتبر الكتاب المعروف باسم "المطوية الأولى"، من أهم المجموعات الأدبية في اللغة الإنجليزية، وتضم هذه المجموعة 18 عملا لم يسبق نشرها في نسخ مطبوعة قط، ولولا ذلك كان من الممكن أن تضيع بين طيات التاريخ، وتضمنت مسرحية ماكبث و الليلة الثانية عشرة.

ونشر الكتاب رسميا في عام 1623، بعنوان تراجيديات وكوميديات وتاريخيات السيد ويليام شكسبير، من قبل الممثلين جون هيمنج وهنري كونديل، صديقي الكاتب المسرحي الإنجليزي.

وبحسب دار المزادات، فإنه على الرغم من إصدار ما يقرب من 750 نسخة من المطوية الأولى، ليس هناك سوى 235 نسخة يعرف أنها قد بقيت حتى يومنا هذا، بحسب ما نشر موقع "سي إن إن".

من بين هذه النسخ، تعتبر 56 منها فقط مكتملة، وجميعها تقريبا في الوقت الحالي في حوزة مؤسسات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.