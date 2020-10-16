مزحة تعرض صاحبها للمحاكمة... فيديو

اعتقد أنها مزحة، حينما قام بتصوير فيديو على السناب شات وهو يلعق لعابه ويضعه على المناديل في مركز للتسوق، كان يظن أن أصدقاءه سيجدون ذلك مضحكا، لكن لم يكن الأمر كذلك، بعض الناس الذين رأوه أبلغوا الشرطة.

كان بنيامين بست، البالغ من العمر 20 عاما، يتسوق من أجل أجداده خلال فترة الإغلاق الربيعي (الحجر الصحي)، ومسح لعابه على المناديل في المتجر في بريدبورت دورست في إنجلترا. تم تصوير الفيديو في 3 أبريل/نيسان، عندما كانت البلاد تخضع لإجراءات حجر صحي صارمة، نقلا عن موقع "dailymail".

Snapchat prankster convicted for licking his fingers and wiping them on napkins while shopping https://t.co/YkMnK4a471 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 15, 2020

تم إبلاغ الشرطة بالفيديو من قبل شخص شاهد سناب شات الخاص به، تم اتخاذ إجراء بحق هذا الشاب المتهور، وقال المدعي العام تشارلز نايتنجيل لمحكمة ويماوث الجزئية إن الجريمة ارتكبت عندما كانت تدابير النظافة الصارمة مطبقة في محلات السوبرماركت.

في رسالة كتبها أحد أجداده، وصف بست بأنه حفيد "لطيف ومراعي". وإنه نادم على ما فعل وكان ذلك بهدف الفكاهة. ولكن القاضية ديبي بويتولت ردت على الرسالة: "كان هذا حادثا خطيرا للغاية، نظرا للقواعد، فقد ارتكبت هذه الجريمة في وقت التوتر الشديد والخوف، كنت تعتقد أنه سيكون من المضحك أن تصنع هذا الفيديو، ولكن الناس لا يضحكون ولهذا السبب أنت في المحكمة".

وحكم عليه بأمر مجتمعي لمدة 18 شهرًا و180 ساعة من العمل دون أجر.