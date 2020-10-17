طبيبة تكشف عن علامة غير متوقعة لاقتراب النوبة القلبية

كشفت طبيبة صينية، أن تغير لون اللسان يمكن أن يشير إلى اقتراب حدوث النوبة القلبية.

ووفقا للطبيبة، التي تعمل في مستشفى الطب الصيني التابع لجامعة قوانغتشو، تيانهوي يوان، يمكن أن تساعد الكائنات الدقيقة الموجودة على اللسان في تشخيص قصور القلب، بحسب ما نقلته "ديلي إكسبرس".

وأكدت الأخصائية أن "لسان مرضى قصور القلب المزمن يبدو مختلفا تمامًا عن لسان الأشخاص الأصحاء".

وقالت، إن اللسان الصحي يتميز بلون أحمر شاحب تغطيه طبقة ذات لون أبيض شاحب. أما لدى المرضى الذين يعانون من قصور في القلب، يكون لون اللسان أحمر مغطى بطبقة صفراء، ويتغير مظهره مع تقدم المرض.

في نفس السياق، ووفقا لمركز فلوريدا للأمراض الجلدية وسرطان الجلد، فإن النتوءات التي تسمى عقد أوسلر يمكن أن تشير إلى الإصابة بالتهاب الشغاف، وهي عدوى يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.