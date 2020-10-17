كيف تفاعل الجمهور مع إعلان الفنان المصري الكوميدي محمد سعد

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الإعلان الذي وضعه الفنان الكوميدي المصري محمد سعد، دخوله عالم "السوشيال ميديا".

وجاء إعلان محمد سعد بتدشينه حسابات رسمية على مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" في صورة رسالة مصورة له وهو يتقمص إحدى شخصياته الكوميدية "تتح"، الذي قدمه في فيلم يحمل اسمه.

وعبر العديد من محبي محمد سعد عن سعادتهم باقتحامه أبواب "السوشيال ميديا"، إذ علق أحدهم: "هلا بعملاق الكوميديا"، وكتب آخر: "بأمر الله هتكسر الدنيا"، وآخر علق: "ننتظر أول خبر في صفحاتك بالسوشال ميديا عن عملك الجديد القادم .. اشتقنا لجديدك"، بينما كتب معجب آخر: "أخيرا لقد هرمنا، والله مَا بغيت.. عالأقل كدا يوصل صوتنا لك".

يشار إلى أن آخر أعمال محمد سعد السينمائية كان فيلم "محمد حسين"، الذي عرض في 2019، ويشارك في بطولته سمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد علي.

وحقق محمد سعد شهرته في العالم العربي من تجسيد شخصية "اللمبي" التي قدمها في 3 أفلام بداية من عام 2003، وكذلك من تجسيده شخصيات هزلية في أفلام تحمل اسمها، منها "عوكل" و"كتكوت" و"تتح" و"بوحة"، كما أنه قدم مسلسلا تلفزيونيا بعنوان "فيفا أطاطا".

كما نال محمد سعد استحسانا من الجمهور والنقاد على دوره الجاد في الجزء الأول من فيلم "الكنز"، من إخراج شريف عرفة، وإنتاج عام 2017، ويشارك في بطولته محمد رمضان وهند صبري.